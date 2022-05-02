شوف عروض جبارة من أكسترا على المكيفات وخصومات تصل إلى 40 ٪ عند الشراء

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يأتي الصيف ويشتد حرارة الجو وخاصاً بالمملكة العربية السعودية وتقدم شركة أكسترا عروض جبارة على المكيفات كما تقدم خصومات متنوعة تصل إلى 40% وهدايا قيمة على بعض التكيفات متاح بالعرض أقوي الماركات العالمية مثل LG، ميديا، سبليت، كلاس برو، جينرال اليكترك، متوفر بالعرض مكيفات جداري ومكيفات ومكيفات شباك أنتهزوا فرصه العروض وقوموا بشراء ما ينقصكم. عروض جبارة من أكسترا على المكيفات وخصومات تصل إلى 40 ٪ عند الشراء جري مكيف جداري، سعة التبريد 18500وحدة، الأرتفاع: 30.5 سم، العرض: 97 سم، الوزن: 55 كيلو جرام، صنع بالصين، متوفر باللون الأبيض، تنظيف ذاتي، بارد، ضمان الكمبروسور 5 سنوات، يمكن التحكم بالجهاز عن بعد، يعمل بقوة 220 فولت، الفلتر قابل للغسل، ضمان سنتين من المصنع، تحكم بتبريد الهواء، إمكانية تعديل سرعة المروحة، توفير بالطاقة، سعر الجهاز 3799.00 ريال ويشمل 1 هدايا مجانية بقيمة 199.00 ريال، رسوم التوصيل العادي التوصيل المنزلي الرياض متوفر.

مكيف جداري سعة التبريد 22000 وحده ، يعمل بارد فقط ، واي فاي، متوفر باللون أبيض، نوع الكومبرسر دوار، توزيع الهواء 4 طرق، الضمان الكمبروسور 5 سنوات، فلتر ضد البكتيريا، منطقة التغطية 28 متر مربع، صنع فى الصين، أستهلاك الطاقة السنوي 4828 كيلو واط ساعي، ضمان سنتان من المصنع، بسعر 3399.00 ريال أستمتع بخصم يصل إلى 20.93%، وفر 900.00 ريال يشمل 1 هدايا مجانية بقيمة 199.00 ريال، رسوم التوصيل العادي التوصيل المنزلي الرياض متوفر.

مكيف جداري، سعة التبريد 11600 وحدة، بارد، فلتر ضد البكتيريا، الوزن 45 كيلو، الأرتفاع 30 سم، العرض 81 سم، ارتفاع الوحدة الخارجية 75 سم، لون الجهاز أبيض، ضمان الكمبروسور 5 سنوات، نوع الكومبرسر دوار، بسعر 2099.00 ريال يشمل 1 هدايا مجانية بقيمة 199.00 ريال، وفر وفر 900 ريال. أجهزة َمكيفات كلاس برو مكيف جداري، سعة التبريد 18000 وحدة، توزيع هواء 4 أتجاهات، منطقة التغطية 22 متر مربع، أبعاد الجهاز العرض 44.5 سم، الأرتفاع 73 سم، العمق 95.5 سم، صنع فى الصين، لونه أبيض، سعر الجهاز 1999.00 ريال بدلاً من 2699.00 ريال وفر 700 ريال، أدفع 96.00 ريال لمدة 36 شهراً، أستمتع بخصم 25.93 %.

مكيف جداري، سعة التبريد 22000 وحدة، توزيع هواء 4 اتجاهات، بارد، تحكم بتبريد الهواء، إمكانية تعديل سرعة المروحة، توفير بالطاقة، ضمان عامان المصنع، صنع فى الصين، بسعر 2499.00 ريال وفر 800.00 ريال، خصم 24.24%. عمر شويل - جدة عروض جبارة من أكسترا على المكيفات وخصومات تصل إلى 40 ٪ عند الشراء - ثقفني

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