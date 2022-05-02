موعد صلاة عيد الفطر في الكويت ٢٠٢٢ توقيت صلاة العيد

ننشر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني موعد صلاة عيد الفطر في الكويت ٢٠٢٢ والتي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين في دولة الكويت خلال الساعات القليلة الماضية عبر محركات بحث جوجل، وينتظر كل مسلم من أهل الكويت اول أيام عيد الفطر المبارك 2022 فهو من المناسبات الجميلة والمميزة التي تسود فيها المودة والمحبة بين المسلمين في شتي بقاع الأرض ويبدا كل مسلم في زيارة أقاربه وأصدقائه بعد صلاة عيد الفطر المبارك والمباركة لهم فـ عيد الفطر هو عيد البهجة والسعادة الذي ينتظره الصغير والكبير كل عام.

موعد صلاة عيد الفطر في الكويت ٢٠٢٢

تعرف صلاة عيد الفطر بانها لا توجد بها إقامة ولا اذان وقبل الصلاة يقوم كل من الامام والمصلين بالتكبير وتكون صلاة العيد مكونة من ركعتين الركعة الاولي نقوم بالتكبير 7 تكبيرات ثم نقوم بقراء سورة الفاتحة وسورة من القران الكريم وفي الركعة الثانية تكون خمس تكبيرات ثم نقرا سورة الفاتحة وسورة اخري من القران ونكمل الصلاة وبعد ان تنتهي صلاة العيد يقوم الامام بألقاء خطبة قصيرة علي المصليين والاحتفال بعيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2022 جاء كالتالي في جميع مدن الكويت:

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة بيان الساعة 5:17 صباحا.

موعد صلاه عيد الفطر المبارك 1443 في مدينة السالمية الساعة 5:17 صباحا.

صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة الفنطاس في تمام الساعة 5:17 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر في مدينة الجهراء في تمام الساعة 5:18 صباحا.

وقت صلاة العيد 2022 الكويت

يمكنك التوجه الي المساجد لصلاة عيد الفطر المبارك فسوف تكون في تمام الساعة 5:17 صباحا في كافة المدن داخل الكويت ومن سنن عيد الفطر المبارك انه لا يحل للمسلم ان يصوم في أول يوم من عيد الفطر المبارك وعلي المسلم ان يرتدي افضل ملابس لدية ويتعطر برائحة جميلة، ومن المفضل في عيد الفطر ان تذهب للمسجد سيرا علي الاقدام بدلا من ركوب السيارة كما انه من المحبب في عيد الفطر المبارك ان تذهب مبكرا الي المسجد قبل ان تبدا الصلاة للتكبير والاحتفال بالعيد.