موعد صلاة عيد الفطر فى الاردن 2022 فى جميع المساجد الهاشمية فى كافة المدن الأردنية المعلن من وزارة الاوقاف

موعد صلاة عيد الفطر فى الاردن 2022 فى جميع المساجد الهاشمية فى عمان وابوظبي وكافة المدن الأردنية نستعرضه الان مع حضراتكم حيث مؤشرات البحث على جوجل تتزايد إلى حد كبير وملحوظ لاجل معرفة توقيت صلاة عيد الفطر المبارك بعد بيان وزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية على موعد صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى كافة المدن الاردنية على نحو نستعرضها نتابع مع حضراتكم الان

موعد صلاة عيد الفطر 2022 فى الاردن

اعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية على ان يكون موعد اول ايام عيد الفطر المبارك اليوم الموافق ميلادياً 2 مايو لعام 2022، على ان تأكد وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية على ان تكون صلاة عيد الفطر هذا العام فى المساجد، حيث اكدت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية على تجهيز نحو 800 مسجد فى المملكة الهاشمية من اجل استقبال المصلين والمصليات على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية توقيت صلاة عيد الفطر بالمملكة الهاشمية

توقيت صلاة عيد الفطر فى الاردن

نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان توقيت صلاة عيد الفطر المبارك داخل المملكة الأردنية فى جميع أنحاء المدن المغربية، حيث سترفع صلاة عيد الفطر بمشيئة الله عند تمام السادسة و 45 دقيقة صباحاً حسب توقيت المملكة الهاشمية، على ان نستعرض على غرار هذا الامر اجمل المسجات والعبارات التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك

اجمل عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك

نستعرض الان نوافيكم الان اجمل عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك المكتوبة على النحو التالي:-