الله أكبر لا إله إلا الله.. تكبيرات عيد الفطر المبارك 2022 “الصيغة الصحيحة”

تكبيرات عيد الفطر المبارك من السنن التي يقوم بها المسلمون أثناء أداء صلاة العيد، ويتم اعتبار التكبيرات سنة عند جمهور الفقهاء، كما يمكن التكبير قبل صلاة العيد بأي من صيغ التكبير التي نقلها السلف عن النبي والتابعين، خاصة وأن الله عز وجل قد قال في كتابه ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾، ولأن اختيار الصيغة أمر مطلق، فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يتم تقييده بما قد ورد في الشرع، كما لم يرد في السنة شيئ عن صيغ التكبير، ولهذا يبقى الأمر مطلق.

تكبيرات عيد الفطر المبارك 2022

وفي مصر، يردد المسلمون في عيد الفطر المبارك، الصيغة الشهيرة لتكبيرات العيد وهي “الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

وقالت الإفتاء المصرية أن هذه الصيغة هي صيغة شرعية صحيحة تمامًا، وعلق عليها الإمام الشافعي فقال “وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه”، كما لم ينقل السابقين شيئ في السنة متعلق بالتكبيرات وصيغها، غير سلمان الفارسي، الذي قام بنقل صيغة التكبيرات التالية “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد”.

عيد الفطر المبارك 1443

وكان عدد من الدول العربية قد أعلنت في يوم السبت 29 رمضان، تعثر رؤيتها لهلال شهر شوال، وبهذا اعتبرت يوم الأحد 1 مايو هو المتمم لشهر رمضان الكريم، ويوم الاثنين الموافق 2 مايو هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، وبدأ الاستعداد لعيد الفطر من خلال إعداد المساجد والساحات لإقامة صلاة العيد، بالإضافة إلى برامج الاحتفال.