موعد صلاة عيد الفطر في العراق 2022 لجميع المدن كشف عنه دولة العراق لجميع المدن التابعة، والتي تختلف فيها مواقيت صلاة العيد عن بعضها البعض، وكانت دولة العراق قد كشف في بيان سابق، عن تعثر رؤيتها لهلال شهر شوال، في يوم الرؤية، السبت الموافق 29 رمضان، واعتبرت الدولة يوم الأحد 1 مايو، هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الاثنين 2 مايو، هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، ومنذ إعلان الدولة عن موعد العيد، وبدأت في الاستعداد لاستقباله، من خلال إعداد المساجد والساحات لإقامة صلاة عيد الفطر 1443.

موعد صلاة عيد الفطر في العراق 2022 لجميع المدن

تقام صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف محافظات دولة العراق، بعد شروق شمس اليوم الأول من شهر شوال بنحو ربع ساعة، ولهذا تختلف مواقيت الصلاة في كل محافظة من المحافظات ال18 بدولة العراق عن الأخرى، وبحسب البيان الصادر عن جمهورية العراق، فإن مواقيت صلاة العيد بمختلف المحافظات جاءت كالتالي:

صلاة العيد في محافظة الأنبار الساعة 5:11 صباحًا.

صلاة العيد في محافظة بابل الساعة 5:11 صباًا.

صلاة العيد في محافظة حلبجة الساعة 5:11 صباحًا.

صلاة العيد في محافظة دهوك الساعة 5:12 صباحًا.

صلاة العيد في محافظة القادسية الساعة 5:12 صباحًا.

صلاة العيد في محافظة ديالي الساعة 5:12 صباحًا.

صلاة العيد في محافظة السلمانية الساعة 5:12 صباحًا.

صلاة العيد في محافظة كوكوك الساعة 5:11 مساءًا

صلاة العيد في محافظة المثنى الساعة 5:12 صباحًا.

صلاة العيد في محافظة ذي قار الساعة 5:11 صباحًا.

صلاة العيد في محافظة نينوي الساعة 5:11 صباحًا.

صلاة العيد في محافظة القادسية الساعة 5:11 صباحًا.

صلاة العيد في محافظة صلاح الدين الساعة 5:12 صباحًا.

احتفالات العيد في العراق

لا تزال الأجيال بدولة العراق مستمرة إلى الآن في توارث بعض العادات والتقاليد التي يقيمونها في عيد الفطر المبارك، ويعتبرها البعض من الأجواء الأساسية لاستقبال العيد، ومن أبرز الطقوس: