عيد على حبايبك.. عبارات تهنئة بعيد الفطر 2022 للأهل والأصدقاء

كشفت أغلب الدول العربية في يوم 29 رمضان، تعثر رؤيتها لهلال شهر شوال 1443، وبهذا اعتبرت يوم الأحد 1 مايو، هو المتمم لشهر رمضان الكريم، ويوم الاثنين 2 مايو، هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وفي تلك المناسبة العظيمة، يحرص المسلمون من جميع أنحاء العالم، على تبادل التهاني والمباركات، وفي الغالب ما يتم إرسالها للأهل والأصدقاء والأحباب وكذلك زملاء العمل والمديرين، وتبادل التهاني من أبرز أشكال الاحتفالات التي يقوم بها المسلمون بجميع أنحاء الدولة.

عبارات تهنئة بعيد الفطر 2022

يحرص المسلمون من جميع بقاع الأرض، على إرسال التهاني والمباركات للأهل والأحباب بمناسبة قدوم العيد، وأهم ما يفضله المسلمون في عبارات التهنئة التي يقوموا بإرسالها بمناسبة قدوم العيد، أن تكون الكلمات رقيقة وقريبة من القلب، تعبر للطرف الآخر عن محبته في قلب المرسل، ويمكن بمناسبة عيد الفطر المبارك، إرسال عبارات التهنئة التالية:

العيد فرحة ما تكمل إلا بوجودكم، العيد بهجة ما تحلى إلا بقربكم، كل عام وأنت بخير

كل عام وقلوبكم بيضاء، وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.

العيد علينا هل، وبأحلى فرحة طل، ويا رب تسعد الكل.

للكلمة ردود، وللفرحة وجود، ولأيام العيد وقت محدود، فلك تهنئة بلا حدود.

بأرق العبارات، وأندى الكلمات، وعلى أثير المحبة، وخالص التحيات، أهنئكم بقدوم عيد الفطر المبارك.

أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك عليكم وعلينا.

أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.

أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.

رسائل التهنئة لعيد الفطر 1443

في عيد الفطر المبارك، يبدأ الأهل والأصدقاء في تبادل عبارات التهنئة الرائعة بكلماتها الرقيقة بمناسبة قدوم العيد، وفي الغالب ما يتم إرسال التهاني للمقربين، والبعض الآخر يفضل إرسالها لجميع من يعرفهم، بما فيهم الغير مقربين، ولهذا تختلف الرسائل التي يمكن إرسالها، فنجد بينها ما هو محبب ورقيق وما يخيم عليه طابع الرسمية، ومن أبرز رسائل التهاني التي يمكن إرسالها بمناسبة قدوم العيد: