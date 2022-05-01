نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر 2022 فى العراق || ميعاد صلاة عيد الفطر 2022 في بغداد وبابل والبصرة وجميع المدن العراقية في المقال التالي
موعد صلاة عيد الفطر 2022 فى العراق نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان، حيث تبدأ الجهات المسؤولة بالعراق على تحديد مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك التي ستكون عند شروق شمس أول أيام عيد الفطر المبارك، على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز مواعبد صلاة العيد في بغداد وجميع المدن العراقية
موعد صلاة عيد الفطر 2022 في العراق
مؤشرات البحث على جوجل بدأت ان تتزايد بشكل وبصورة ملحوظة بحثاً عن مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك سواء داخل العراق او شتي الدولة العربية الاخري، حيث سيحل علينا بمشيئة الله في صباح يوم الاثنين الذي يوافق ميلادياً اليوم الثاني من مايو أول أيام عيد الفطر المبارك اعادة الله على جميع الامة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات، على ان تتعدد مظاهر الاحتفال مع حلول عيد الفطر المبارك لتأتي من أهم مظاهر الاحتفال هو الانتشار فى الساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، على ان تبدأ مؤشرات البحث على جوجل تتزايد الى حد كبير وملحوظ بحثاً عن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك اعادة الله على جميع الامة الاسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، على ان نستعرض ونوافيكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن توقيت صلاة عيد الفطر المبارك داخل جميع المدن العراقية
مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك فى العراق
- ترفع صلاة عيد الفطر المبارك فى مدينة البصرة عند تمام الخامسة و 11 صباحاً حسب توقيت القاهرة
- ترفع صلاة عيد الفطر فى اربيل عند تمام الخامسة و11 دقيقة صباحاً
- ترفع صلاة عيد الفطر فى دهوك عند تمام الخامسة و 12 دقيقة
- ترفع صلاة عيد الفطر المبارك فى مدينة القادسية عند تمام الخامسة و 12 دقيقة
- بينما ترفع صلاة عيد الفطر المبارك فى مدينة بابل عند تمام الخامسة و11 دقيقة
- ترفع صلاة عيد الفطر المبارك فى مدينة بغداد عند تمام الخامسة و 11 دقيقة
- ترفع صلاة عيد الفطر فى مدينة بغداد عند تمام الخامسة و 11 دقيقة حسب توقيت العاصمة العراقية
- ترفع صلاة عيد الفطر فى مدينة صلاح الدين عند تمام الخامسة و 12 دقيقة
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