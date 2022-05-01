طبيب يوضح سبب لسعات الكهرباء عند ملامسة الأشخاص والملابس وطرق التخلص منها

تعد الكهرباء الزائدة في الجسم من الطاقة الكامنة التي ينشطها بعض الأشخاص عند تعرضهم للمعادن ولا تشكل تهديدًا صحيًا كبيرًا. يساعد الانهيار والمشي على الرمال على تصريفها ، ويمكن للطبقة المبطنة امتصاص الشحنة الزائدة، تحدث الكهرباء الساكنة عندما تتراكم شحنة غير متوازنة في الداخل أو على السطح ، عادةً عندما يتم فرك مادتين أو جسمين معًا ، وتبقى الشحنة حتى يتم تفريغ الشحنة.

أسباب الشعور بكهرباء في الجسم

الجو المحيط: هذا نتيجة للتأثر بالجو المحيط أو التواجد في مكان به شحنة كهرو مغناطيسية عالية مثل العيش في منطقة تحتوي على أبراج معززة للهواتف المحمولة أو في المنزل مع وجود واستخدام كبير للأجهزة الذكية.

لبس الملابس الصناعية: إن ارتداء الملابس الصناعية مثل: نسيج البوليستر يزيد من فرصة حدوث صدمة كهربائية عند ملامسته لأشياء مختلفة.

استمرار استخدام الأجهزة الذكية سواء كانت هواتف ذكية أو غير ذلك والتي يستمد منها الجسم شحنات كهربائية.

خطر الصعق الكهربائي الجسدي لم يتم إثبات المخاطر الصحية الناجمة عن الصعق الكهربائي الجسدي ولكن المشكلة هي أن الشعور المزعج يمكن أن يضع الشخص في مواقف محرجة عند التعامل مع الآخرين.

طرق التخلص من لسعات الكهرباء

الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقليل إحساس الجسم بالتيارات الكهربائية هي: