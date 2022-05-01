نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب يوضح سبب لسعات الكهرباء عند ملامسة الأشخاص والملابس وطرق التخلص منها في المقال التالي
تعد الكهرباء الزائدة في الجسم من الطاقة الكامنة التي ينشطها بعض الأشخاص عند تعرضهم للمعادن ولا تشكل تهديدًا صحيًا كبيرًا. يساعد الانهيار والمشي على الرمال على تصريفها ، ويمكن للطبقة المبطنة امتصاص الشحنة الزائدة، تحدث الكهرباء الساكنة عندما تتراكم شحنة غير متوازنة في الداخل أو على السطح ، عادةً عندما يتم فرك مادتين أو جسمين معًا ، وتبقى الشحنة حتى يتم تفريغ الشحنة.
أسباب الشعور بكهرباء في الجسم
- الجو المحيط: هذا نتيجة للتأثر بالجو المحيط أو التواجد في مكان به شحنة كهرو مغناطيسية عالية مثل العيش في منطقة تحتوي على أبراج معززة للهواتف المحمولة أو في المنزل مع وجود واستخدام كبير للأجهزة الذكية.
- لبس الملابس الصناعية: إن ارتداء الملابس الصناعية مثل: نسيج البوليستر يزيد من فرصة حدوث صدمة كهربائية عند ملامسته لأشياء مختلفة.
- استمرار استخدام الأجهزة الذكية سواء كانت هواتف ذكية أو غير ذلك والتي يستمد منها الجسم شحنات كهربائية.
- خطر الصعق الكهربائي الجسدي لم يتم إثبات المخاطر الصحية الناجمة عن الصعق الكهربائي الجسدي ولكن المشكلة هي أن الشعور المزعج يمكن أن يضع الشخص في مواقف محرجة عند التعامل مع الآخرين.
طرق التخلص من لسعات الكهرباء
الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقليل إحساس الجسم بالتيارات الكهربائية هي:
- المشي حافي القدمين مما يساعد على إطلاق الشحنة الكهربائية في الجسم تلقائيًا من القدمين إلى الأرض.
- يساعد لمس أي قطعة من الخشب أيضًا على تحرير الشحنة من الأفضل الجلوس على مقعد خشبي لتجنب الصدمات الكهربائية.
- ارتدِ سوارًا نحاسيًا يسحب الشحنة الزائدة في جسمك يمكنك الاحتفاظ بقطعة من المعدن على سبيل المثال: سلسلة مفاتيح أو عملة معدنية تلامس من خلالها أسطحًا مختلفة.
- تجنب الملابس الاصطناعية قدر الإمكان.
- تجنب الملابس الاصطناعية واستبدالها بالألياف الطبيعية فهي تساعد على تقليل الإحساس بالتيار الكهربائي في الجسم وفي حالة ارتداء الملابس الاصطناعية تجنب ملامسة الحديد أو النحاس يساعد.
- سيؤدي الجلوس على أريكة مغطاة بالصوف مع مادة مقاومة للكهرباء الساكنة إلى زيادة الشحن إليك لذا يمكنك استخدام مادة مقاومة للكهرباء الساكنة للتخفيف من هذه المشكلة أيضًا على السجادة.
- استخدام المرطب: يتم توليد الكهرباء الساكنة عندما يكون الطقس جافًا خاصة عند تشغيل وحدة التدفئة في الشتاء مما يزيد من جفاف الهواء.
- ترطيب البشرة فكلما زادت ترطيب البشرة قل احتمال شعورها بالكهرباء لذلك يمكنك وضع مرطب في جميع أنحاء جسمك لتجنب هذه المشكلة أو يمكنك ترطيب البشرة بطرق أخرى للتخفيف من جفاف الجلد.
- ارتدِ أحذية ذات نعال جلدية لأنها تساعد في تقليل الكهرباء الساكنة.
- منع تراكم الشحنات على الملابس افعل ذلك عن طريق إضافة منعم الأقمشة أثناء الغسيل لأن تعليق دبوس معدني على قطعة الملابس سيقلل من الإحساس بالشحن.
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