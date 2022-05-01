شوف عروض بنده اليوم خصومات عيدالفطر تصل إلي 60% علي كل المنتجات تسوق الآن

عروض بنده اليوم، هايبر بنده يكون من ضمن الأسواق التي تتواجد في المملكة العربية السعودية والذي يكون متوفر فيه كل سلعة ومنتج يريده ويطلبه كل شخص مقيم في المملكة العربية السعودية، سواء كان ذلك من المنتجات الغذائية والغير غذائية وكذلك الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية التي تتواجد وتتوافر في الهايبر، فمن الممكن العرض والتقديم لتلك العروض والخصومات سواء كانت يومية أو أسبوعية على كافة المستلزمات والسلع لدى كل الزبائن المتواجدين في السعودية.

عروض بنده الأسبوعية أقوى الخصومات الشهرية التى تصل ألي 60% تسوق الآن

عروض بنده اليوم

يكون سوق بنده من الأسواق المتواجدة بالمملكة العربية السعودية والتي تم بنائها وإنشائها في سنة 1979، حيث أن تلك الشركة تعد من أكبر الشركات المهمة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، إلى أن صار الهايبر من إحدى الأسواق المركزية والمالية والتجارية، وهذا لكي يباع جميع المستحضرات والمنتجات التي يطلبها ويريدها كل فرد متواجد في المملكة العربية السعودية، حتى قام الهايبر بتوفير وتقديم السلع الغذائية والغير غذائية.

عروض بنده السعودية

عروض بنده الأسبوعية 12 * 15 جرام من الفانيلا البودر من النوع فوستر كلاركس للمجموعة تكون بسعر 35.95 بدلًا من 53.75 ريال سعودي. خصومات بنده الشهرية سعر الكيلو جرام من المكدوس الفاخر نوعه العلندا يكون 29.95 بدلًا من 38.%0 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم مانشي رول كيك أمريكانا مقدار 12 * 20 جرام تكون بسعر 4.95 بدلًا من 6.25 ريال سعودي.

تنزيلات بنده الأسبوعية

تنزيلات بنده اليومية كب كيك من النوع توم وجير من النوع امريكانا مقدار 12 * 35 جرام تكون بسعر 8.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية ورق العنب مقدار 1000 جرام من النوع ريم يكون بسعر 12.95 بدلًا من 22.75 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية البطاطس المقلية الحجم العائلي من النوع ماكين مقدار 2.5 كيلو جرام تكون بسعر 15.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية فيري بيري من النوع داري مقدار 350 جرام يكون بسعر 12.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية