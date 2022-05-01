نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات مذهلة بمناسبة العيد ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة والشاشات الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات اكسترا الكبرى تتجاوز 40% عروض عيد الفطر على الأجهزة الكهربائية و الشاشات، يتوفر برنسيس ميكرويف سعة 23 لتر باللون الأبيض بسعر 339 ريال بدلاً من 549 ريال خصم 38%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 17 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر باناسونيك ميكرويف سعة 32 لتر 1000 وات 50/60 هرتز باللون الفضي بسعر 859 ريال بدلاً من 1099 ريال خصم 22%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 42 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض عيد الفطر المبارك اكسترا الكبرى.

عروض عيد الفطر اكسترا 2022

يتوفر هاير ثلاجة 16.9 قدم بخار ستانلس ستيل بسعر 2749 ريال بدلاً من 4599 ريال خصم 40%، ضمن عروض عيد الفطر المبارك نصف الثمن ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 132 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى هاير ثلاجة سعة 18.6 قدم و 527 لتر باللون الفضي بسعر 3149 ريال بدلاً من 5199 ريال خصم 39%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 151 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر دايو ميكرويف سعة 37 لتر 10 مستويات باللون الأسود بسعر 619 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 38%، ضمن عروض نصف الثمن اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 30 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض عيد الفطر المبارك 2022 توشيبا مايكروويف سعة 34 لتر شواية و 9 برامج طبخ باللون الأسود بسعر 649 ريال بدلاً من 799 ريال خصم 19%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 32 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر ال جي مكيف جداري سعة 21500 وحدة بارد بسعر 3599 ريال بدلاً من 5699 ريال خصم 37%، ضمن عروض عيد الفطر المبارك 2022 ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 172 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 199 ريال، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى جري بولار برو مكيف جداري سعة 18000 وحدة إنفيرتر واي فاي حار بارد بسعر 3599 ريال بدلاً من 4199 ريال خصم 14%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 172 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 199 ريال.

عروض عيد الفطر اكسترا الكبرى

يتوفر هاير مكيف جداري سعة 18400 وحدة مع ايونيزر فلتر نانو اكوا حار بارد بسعر 2599 ريال بدلاً من 3299 ريال خصم 21%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 125 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 199 ريال، ضمن عروض عيد الفطر المبارك اكسترا الكبرى يتوفر جورنيا تلاجه بلت إن 8.8 قدم باللون الأبيض بسعر 4799 ريال بدلاً من 6499 ريال خصم 26%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 230 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر توشيبا تلفزيون 43 بوصة ذكي عالي الوضوح بسعر 1499 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 40%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 72 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر شارب تلفزيون 70 بوصة فائق الوضوح أندرويد بسعر 3399 ريال بدلاً من 5999 ريال خصم 43%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 163 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض عيد الفطر المبارك اكسترا الكبرى.