نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الإلكترونيات من هايبر بنده في العيد وخصومات على الجوالات وألعاب الأطفال في المقال التالي

يقدم هايبر بنده عروض جديدة بمناسبة عيد الفطر المبارك على العديد من الأجهزة الإلكترونية على رأسها الهواتف الذكية، كما توجد تخفيضات كبيرة على الأجهزة المنزلية الكهربية وألعاب الأطفال لشراء هدايا العيد، هذا بالإضافة إلى عروض بنده الاعتيادية على مئات الأصناف بجميع فروع الهايبر داخل المملكة العربية السعودية، وفي السطور التالية نوضح بعض المنتجات المعروضة داخل مجلة عروض بنده الأسبوعية من الإلكترونيات المختلفة. عروض هايبر بنده اشتري قطاعة أي تي سي الكهربية مقابل 65 ريال بدلاً من 79 ريال.

احصل على مفرمة مولينكس لفرم اللحوم بسعر 459 ريال بدلاً من 699 ريال سعودي. قلاية سينكور بدون زيت سعة 6 لتر مقابل 279 ريال بدلاً من 669 ريال سعودي. خلاط كليك أون 500 وات بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 189 ريال بخصم نقدي 60 ريال.

قلاية تيفال بدون زيت لقلي صحي وآمن على الصحة سعة 4.2 لتر مقابل 249 ريال بدلاً من 599 ريال بخصم قدره 350 ريال. عروض بنده تلفزيون سكاي وورث جوجل مقاس الشاشة 50 بوصة مقابل 1499 ريال بدلاً من 2299 ريال بخصم 800 ريال. تلفزيون تي سي إل مقاس 55 بوصة بسعر 1799 ريال بدلاً من 3099 ريال بخصم نقدي 1300 ريال. تخفيضات بنده محضرة قهوة كليك أون سعة 1.25 لتر مقابل 79 ريال بدلاً من 109 ريال. اشتري مكنسة كولين الكهربائية سعة 21 لتر مقابل 199 ريال بدلاً من 239 ريال.

عصارة سينكور بسعر 45 ريال بدلاً من 69 ريال. panda offers احصل على موزع المياه دورا بارد وحار مقابل 349 ريال بدلاً من 649 ريال سعودي.

غسالة بتعبئة علوية كي أون وزن 10 كيلو جرام مقابل 1799 ريال بدلاً من 1949 ريال. صانعة الوافل لون أحمر أريتي بسعر 119 ريال بدلاً من 139 ريال بخصم 20 ريال.

اشتري فرن كهربائي أي تي سي سعة 60 لتر بسعر 379 ريال بدلاً من 469 ريال سعودي. panda لينوفو كي 14 + 2 جيجا بايت مقابل 349 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال بخصم قدره مائة وخمسين ريال.

اشتري هاتف لينوفو كاي 14 بلس + 4 جيجا بايت مقابل 499 ريال بدلاً من 699 ريال.

احصل على هاتف سامسونج أي 12 مقابل 575 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.

اشتري هاتف شاومي ريدمي نوت 11 + 4 جيجا بايت بسعر 699 ريال بدلاً من 799 ريال بخصم نقدي مائة ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض الإلكترونيات من هايبر بنده في العيد وخصومات على الجوالات وألعاب الأطفال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض الإلكترونيات من هايبر بنده في العيد وخصومات على الجوالات وألعاب الأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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