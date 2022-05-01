نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العيد من أسواق الدانوب في السعودية العيد عيدين في المقال التالي

تقدم أسواق الدانوب في السعودية عروض العيد وهي عبارة عن مجموعة من الخصومات والتخفيضات على عدد كبير من المنتجات التي تقدمها متاجرهم داخل المملكة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا أعوامًا عديدة بالخير واليمن والبركات. عروض العيد في أسواق الدانوب في السعودية يتميز عيد الفطر المبارك تحديدًا بالتجمعات العائلية والزيارات، وتلك الزيارات تحتاج لتقديم الحلوى للضيوف وكذلك يتوجه الضيوف لأصحاب المكان بهدية لطيفة.

وبالإضافة إلى حلوى العيد الشهيرة سواء المجهزة في البيت والتي قدمنا لكم وصفاتها بالكامل هنا في موقع ثقفني من الكعك والبسكويت والبيتيفور والغريبة والمعمول أو شرائها من المحلات توجد أصناف أخرى.

مثل أنواع الشوكولاتة المختلفة تعتبر من ألطف ما يمكن تقديمه للزوار بشكل عام وفي العيد بشكل خاص كما أنها تعتبر من أفضل ما يأخذه الضيف لأصحاب البيت.

وضمن عروض العيد في أسواق الدانوب في السعودية تشكيلة مميزة من الشوكولاتة.

شوكولاتة فيريرو روشيه الغنية عن التعريف عبوة وزن 300 جرام بسعر 27.95 ريال سعودي بدلًا من 55.95 ريال.

كذلك شوكولاتة ريتر سبورت 100 جرام القطعتين بسعر قطعة واحدة وهو 14.50 ريال سعودي.

أما شوكولاتة جلاكسي جواهر التي تعتبر الخيار الأفضل للتقديم والتي تتميز بطعمها الذي يحبه الجميع العلبة وزن 900 جرام مقدمة بنصف الثمن أي تستطيع الحصول عليها فقط بسعر 38.95 ريال سعودي بدلًا من 96.25 ريال. أصناف شوكولاتة ضمن عروض الدانوب تشكيلة الشوكولاتة المقدمة في أسواق الدانوب في السعودية ضمن عروض عيد الفطر المبارك متنوعة جدًا لذلك نستكمل معكم عرض لأسعار بعض الأنواع الأخرى.

شوكولاتة كواليتي ستريت التي يحبها الأطفال وحتى الكبار حجم العبوة 1.25 كيلو جرام سعرها الأصلي 131.75 ريال أصبحت بعد الخصم في الدانوب 59.95 ريال سعودي.

الحليب بالشوكولاتة أفضل ما يمكن تقديمه للأطفال خاصةً في الأعياد فهو مشروب مميز جدًا لهم توجد علبة حليب المراعي بالشوكولاتة مكونة من 18 علبة حجم كل منهم 200 مل متوفرة ضمن العروض بسعر 22.50 ريال سعودي بدلًا من 36 ريال.

وفي التجمعات في الخارج مثل الخروج للكورنيش نحتاج إلى توافر زجاجات من المياه.

متوفر مياه أروى 6*1.5 لتر متوفر 1+1 مجانًا بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 21.90 ريال. عمر شويل - جدة عروض العيد من أسواق الدانوب في السعودية العيد عيدين - ثقفني

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