نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقة تهنئة بالعيد بالاسم والصورة “صور العيد احلى مع اسمك وصورتك”عساكم من عواده” في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن للعيد خصوصية كبيرة بقلب جميع المسلمين، فهو يأتي بعد انتهاء شهر الخير والبركات، يبث في نفوسنا نشاطاً وبهجة لا نستطيع وصفها ونهنئ الأهل والأصدقاء والأحباب بقدومه دائماً وأبداً، ولذلك تكثر الأسئلة حول البطاقات التي تقدم للمعايدات كنوع من أنواع التغيير للخروج عن التقليد في التهنئة وهذا ما سنفعله، نحن إذاً سنقدم لكم بطاقة تهنئة بالعيد بالاسم والصورة.

بطاقة تهنئة بالعيد بالاسم والصورة “عساكم من عواده”

نحن سنقدم لكم الآن بطاقات المعايدة المتميزة الجميلة التي تقدم لكم بعيد الفطر، حيث أننا سنقدم لكم الآن بطاقات للتهنئة مع إضافة الاسم، وصور العيد أحلى مع اسمك ويمكنكم إرسالها لجميع الأصحاب وكذلك الأحباب، وإليكم هذه البطاقات التي تساعدكم في المعايدة وهي كالآتي:

صور العيد أحلى مع

نقدم لكم باقة مميزة من صور العيد أحلى مع اسمك وفي حال عدم توافر الاسم يمكن طلبه من خلال التعليقات بالأسفل أو عمل الأسم من هنا: اكتب اسمك على صور عيد الفطر

رسائل للمعايدة بعيد الفطر مع كتابة الاسم

مع اقتراب إتيان عيد الفطر عساكم من عواده الذي لم يتبقى له سوى بعض الساعات القليلة والأيام، فالجميع يسارعون في البحث حتى يحصلوا على رسائل جميلة يمكنهم إرسالها بمواقع التواصل المختلفة، ويهنئون أهلهم وأحبابهم بالعيد، وإليكم هذه الرسائل وهي كالآتي:

أخي العزيز أنني أقوم بتقديم التهنئات لك بمناسبة إتيان العيد السعيد أقدم لك أسمى تهنئة وأرق الماركات، واسأل الله لك أن يجعل قلبك فرحاً سعيداً ويقسم لك نصيباً من كل ما هو جميل.

كل عام وأنتم بخير ونسأل الله أن يبارك لكم بهذا العيد ويتقبل منكم الأعمال ويجعل لكم مكان في الجنان.

باسمي واسم أهلي أقوم بإرسال أفضل التهنئات بقدوم العيد السعيد وأرجو من الله عز وجل أن يجعله عيد خير عليكم.

قبل أن أرسل للجميع التهنئة آتي إليكم بمحبة وشوق كل عام وأنتم بخير ومعي دائماً.

عبارات للتهنئة بقدوم العيد

نحن سنقدم إليكم أجمل العبارات وأكثرها تميزاً، يمكنكم استخدامها في التهنئة والمعايدة لأجمل الناس وأقربها لقلوبكم، وإليكم عبارات التهنئة بقدوم عيد الفطر وهي كالآتي:

بمناسبة إتيان العيد نسارع بإرسال أفضل التهنئات وأعظم المباركات لشخصكم الكريم.

كل عام وأنتم بقلوبنا وبخير ونسأل الله أن يجعل تلك المناسبة سعيدة على قلوبكم ويعيد عليكم العيد بالخير واليمن.

يسعدني أن أزف إليكم تهنئات قلبية بعيد الفطر كل عام وأنتم إلى جانبنا ومعنا دائماً.

لقد من الله علينا وجعلنا برفقتكم وأتى علينا العيد سوياً نسأل الله أن يجعله خيراً علينا ويجعل أيامنا جميعا فرحاً وسرور.

أرسل لك تهنئة تكن ممتلئة بالفل والياسمين والورود أرسلها لك قبل العيد.

باقة الورود العطرة لك يا صاحب الجود محملة بعطر العود.

نسأل الله أن يديم عليكم العيد أعواماً كثيرة وأنتم سعداء وعافية.

جعلنا الله وإياكم مباركين ومهنئين بهذا الشهر في يا الله تقبل صيامنا وقيامنا.

كل عام والجميع بخير نسأل الله أن يعيده عليكم وأن يجعله فرحة وسرور لقلوبكم.

هل العيد والجميع سعيد كل عام وأنتم بالف خير.

خطوات الكتابة للاسم على صور التهنئة بالعيد

اكتب اسمك على صور جمعة مباركة صناعة الصورة

اصنع بطاقة تهنئة عيد الفطر مع تكبيرات العيد وأرسلها إلى أحبابك اصنع بطاقة تهنئة عيد الفطر مع تكبيرات العيد وأرسلها إلى أحبابك صناعة الصورة

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أرسل تهنئة بعيد الفطر لأصدقائك على الواتساب: بطاقة تهنئة عيد الفطر (أرسل هدية بمناسبة العيد في شكل بطاقة تهنئة)

لكي تكتب الاسم على الصورة عليك أن تقوم ببعض الخطوات التي تلزم لهذا الأمر وتكون سهلة للغاية وهي كالآتي:

أولاً تختار التصميم للصورة للتهنئة ستجدها بالتصميمات المتواجدة بالأعلى.

تكتب الاسم بالمربع المتواجد أسفل التصميم المختار ويفضل أن يكون بالعربي.

إن وجد مربعين بإمكانك أن تكتب الاسم ورسالة قصيرة بالمربع الثاني حتى تهنئهم بإتيان عيد الفطر.

بعد أن تكتب الاسم تضغط فوق صناعة الصورة

ستظهر إليك بعد ذلك صورة التصميم التي تم الكتابة عليها الذي قد قمت بإدخاله مسبقاً.

ثم من بعد ذلك تحمل الصورة وتشاركها بمواقع التواصل المتعددة وترسلها لأصدقائك من خلال الضغط فوق زر تحميل.

خدمات ثقفني تهنئة عيد الفطر المبارك

يقدم موقع ثقفني لزواره الكرام العديد من الخدمات الحصرية للتهنئة بالمناسبات الدينية والوطنية مثل كتابة الأسماء على بطاقات التهنئة وعبارات ورسائل التهنئة المميزة ونقدم لكم مجموعة خدمات مميزة للتهنئة بعيد الفطر كالتالي:

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وبهذا نكون انتهينا من التحدث عن بطاقة تهنئة بالعيد بالاسم والصورة والرسائل الجميلة للعيد، ووضحنا طريقة كتابة الاسم على الصور.