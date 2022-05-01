جهاز صغير ب 50 جنية سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء إلي 500 جنية أغلقة فورا في حالة عدم الاستخدام !!

يعاني الكثير من مدى ارتفاع فاتورة الكهرباء التي تاتي بحوالي ١٠٠٠جنية فيما اكثر كل شهر مما أدى إلى تضجر الكثير من الأشخاص حيث قام هؤلاء بالذهاب إلى شركات الكهرباء لتقديم الشكاوى او الاتصال على رقم الشركة وتقديم الشكاوي وما لا يعلمه الكثير من الناس بأن هناك بعض الاجهزة التي تؤدي إلى ارتفاع الكهرباء ومن هذه الأجهزة جهاز رخيص جدا يتعدى سعره ال ٧٥ جنية مصري وهو الغلاي الكهربائي وسوف نوضح أهم التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع من خلال هذا المقال..

جهاز يرفع فاتورة الكهرباء

نجد بأن الغلاي الكهربائي أو الكاتل الكهربائي يقوم بارتفاع فاتورة الكهرباء كثيرا وفي وقت قياسي ، حيث نجد عندما نقوم بتشغيل الغلاي الكهربائي فان العداد يقوم بالعمل سريعا وذلك نتيجة سرعة تسخين المياه بسرعة رهيبة.

عندما يتم تشغيل الكاتل الكهربائي لفترة طويلة تتنقل شريحة الكهرباء من مستوى إلى مستوى أعلى وذلك نتيجة ارتفاع الفاتورة.

عندما يذهب الشخص إلى دقع الفاتورة يجدها مرتفعة للغاية لذلك يجب الحد من استخدامه حتى نحصل على فاتورة كهرباء غير مرتفعة.

أجهزة أخرى تؤدي إلى ارتفاع الفاتورة

توجد كثير من الأجهزة التي تؤدى إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء في وقت قياسي سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..