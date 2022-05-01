نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية على الجوالات وخصومات حتى 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة إكسترا أقوى العروض على أفضل أنواع الجوالات مع توفير خصومات قد تصل إلى 50% على بعض أنواع الجوالات مع توافر خدمة الدفع بالتقسيط لمدة تصل إلى 36 شهرا مع خصم خاص لأصحاب البطاقات الإئتمانية. عروض إكسترا السعودية على الجوالات متوفر جوال سامسونج جالكسي إس 21 إف إي 5 جي بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام شاشة بحجم 6.4 بوصة متوفر باللون الأبيض. متاح جوال نوكيا جي 50 بسعة تخزين 128 جيجا بايت 5 جي وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام شاشة بحجم 6.82 بوصة متوفر باللون الأزرق. متوفر جوال أوبو إيه 53 بسعة تخزين 64 جيجا بايت 4 جي وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام وبحجم شاشة 6.5 بوصة متوفر باللون الأسود. متواجد جوال شاومي 11 لايت إن إي 5 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام ومتوفر بحجم شاشة 6.55 بوصة متوفر باللون الأبيض. متوفر جوال سامسونج جالكسي إس 21 بلس 5 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر بحجم شاشة 6.7 بوصة متاح باللون الفضي. متواجد جوال سامسونج جالكسي إيه 52 إس 5 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر بحجم شاشة 6.5 بوصة ومتاح اللون الأبيض. متوفر جوال أبل أيفون 13 برو بسعة تخزين 128 جيجا بايت متوفر بأربع ألوان. متاح جوال أبل أيفون 13 ميني بمساحة تخزين 128 جيجا بايت متوفر بخمس ألوان مدهشة. متوفر جوال أبل أيفون 13 برو ماكس بسعة تخزين 128 جيجا بايت متوفر بأربع ألوان. متاح جوال أبل أيفون 13 بسعة تخزين 128 جيجا بايت متوفر بخمس ألوان. متواجد جوال هواوي نوفا 9 بسعة تخزين 128 جيجا بايت 4 جي وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر بحجم شاشة 6.57 بوصة ومتاح باللون الأزرق. متوفر جوال شاومي ريدمي نوت 10 أس بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام متوفر بحجم شاشة 6.43 بوصة متاح باللون الرمادي. متواجد جوال أبل أيفون 13 برو ماكس بمساحة تخزين 1 تيرا بايت متوفر بأربع ألوان. متاح جوال أبل أيفون 13 برو ماكس بمساحة تخزين 256 جيجا بايت متوفر بأربع ألوان. متوفر جوال أبل أيفون 13 برو بسعة تخزين 256 جيجا بايت متوفر بخمس ألوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا السعودية على الجوالات وخصومات حتى 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.