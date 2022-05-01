غسيل السجاد في البيت بأكثر من طريقة بدون مجهود بمكونات بسيطة “طرق تنظيف السجاد”

طريقة غسيل السجاد في البيت قبل العيد تبحث العديد من النساء على طرق تنظيف السجاد في المنزل على الناشف، وسوف نوضح عدد من الطرق الرائعة، والفعالة في تنظيف السجاد بدون جهد، أو تعب التي توفر الكثير من المال، والوقت الذي تقضيه معظم السيدات في التنظيف التقليدي، واليكم بعض طرق التنظيف في المنزل من خلال هذا المقال.

طريقة غسيل السجاد في البيت

غسيل السجاد في البيت التنظيف الجاف حيث توجد بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تنظيف السجاد على الناشف بدون الذهاب الى المغسلة، وبكل سهولة، ومن هذه الطرق ما يلي:

يتكون من الملح، ومنظفات البقع الجافة، ومساحيق التنظيف

يتم خلطهم معا بدون إضافة الماء.

طريقة غسيل السجاد في البيت علي الناشف

يتم رش الخليط على جميع البقع وعلي السجاد كاملا.

يتم بعد ذلك فرك البقع بالمسحوق باستخدام فرشاة خشنة ويترك لمدة نصف ساعة أو أكثر.

ثم نحضر المكنسة الكهربائية ونسحب المسحوق جيدا وسوف يظهر لنا الفرق حيث يعيد بريق السجاد كما يترك رائحة جيدة للسجاد.

عندما نجد بعض البقع الصعبة يتم احضار إسفنجة مبلله، ويفرك البقع بها ونتركها دقائق فقط ثم نمسحها جيدا بقطعة قماش نظيفة.

التنظيف العميق للسجاد

يتم عمل محلول سائل لتنظيف السجاد بدون استخدام الكثير من الماء كما يلي:

مكونات الخليط

كوب من الخل الأبيض.

2 كوب من الماء.

ملعقتان صغيرتان ملح.

ملعقة من عصير الليمون أو اللافندر لإعطاء رائحة جميلة .

زجاجة بخاخ فارغه.

طريقة التنظيف

يتم رش المحلول على البقع الموجودة بالسجاد أو السجادة كاملة.

يتم فرك البقع جيدا باستخدام فرشاة خشنة.

يترك الخليط على السجادة لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى تجف السجادة ويمتص البقع والروائح الموجودة.

يتم تمشيط السجادة كاملة بفرشاة نظيفة تماما بماء نظيف وتترك حتى تجف تماما في مكان به شمس ثم يتم استخدام السجاد بعد ذلك.

غسيل السجاد في البيت بالخل وبيكربونات الصودا

الخل، والبيكربونات الصودا من المواد الفعالة في التنظيف، حيث يتم استخدامها في تنظيف السجاد كما يلي:

المكونات

كوب من الخل .

2 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا.

1 غطي من معطر السجاد .

لتر من الماء.

فرشاة التنظيف.

طريقة التنظيف