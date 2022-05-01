نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2022.. أجمل عبارات المعايدة للأهل والأحباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسائل تهنئة بعيد الفطر، مع اقتراب العيد يبحث الكثير من الأشخاص عن رسائل خاصة بالعيد للقيام بتبادلها مع الأهل والأصدقاء والأحباب ورسم البهجة على وجوههم بمباركتهم بالعيد ومشاركتها والتمتع بها معهم، خاصة بعد انتشار تطبيقات التواصل الاجتماعي الذي أصبح يتم الاجمكتفاء بإرسال رسالة على إحدى مواقع التواصل، فيتم الاطلاع على مجموعة كبيرة من الرسائل المتواجدة على جوجل لاختيار الرسائل المناسبة وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا لمعرفة أجمل رسائل المعايدة والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك أدامه الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

رسائل تهنئة بعيد الفطر

تتعدد الرسائل بالتهنئة بعيد الفطر على مواقع البحث تسهيلا للمستخدمين الاطلاع عليها والتي تتمثل في الآتي:

كل عام وأنتم بخير أدام لك الأعياد دهورا وألبسكم من تقواه نوراً.

العيد فرحة لا تكمل إلا في وجودكم.

الأمنيات تسبق التهاني وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا.

جعلنا وإياكم من المباركين والمهنئين لهذا الشهر وإن شاء الله صياماً مقبولاً وكل عام وأنتم بألف خير أعاده الله عليكم باليمن والبركات.

ألغيت كل المواعيد حتى أكون معاك بالعيد وأقولك بأرق الكلام عيدك مبارك وسعيد.

كل عام وأنت بخير يا عزيز يا غالي يا وجه الخير يا أغلى البشر.

موعد عيد الفطر 2022 في مصر

يرغب الكثير في معرفة موعد عيد الفطر للاستعداد للعيد واستقباله بالفرح والابتهاج وذلك من خلال الآتي:

حرصت دار الإفتاء على توضيح موعد العيد والذي صرحت بأنه سوف يكون يوم الاثنين 2 مايو.

حيث إن يوم الأحد هو المتمم للشهر الكريم.

كما أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي بأن هلال شوال لن يظهر عند الاطلاع على الرؤية وأن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

حرص على توضيح أن هلال نهاية شهر رمضان يختفي قبل غروب الشمس التي يتم اطلاع الرؤية وقتها توضح موعد عيد الفطر وذلك بحوالي 15 دقيقة ولكن في دول أخرى تكون من 14:15 دقيقة.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك

قد يختلف توقيت صلاة العيد من دولة لأخرى بدقائق معدودة، فمثلاً بالقاهرة يتم صلاة العيد في تمام الساعة 5:36 وعلى هذا تختلف بعض المحافظات بفروق دقائق، فيحرص المسلمين في بقاع الأرض على معرفة ميعاد الصلاة والخروج لقضائها مع العائلة والأصدقاء والأحباب وتبادل المعايدة والتبريكات فيما بينهم.

في الختام فقد تعرفنا على رسائل تهنئة بعيد الفطر وكذلك موعد عيد الفطر الذي ينتظره الكثير للإستعداد للعيد وتبادل التهنئة والفرح بين الناس، والحصول على العديد من الرسائل التي يتم إرسالها للأصدقاء والأهل للمعايدة عليهم وتبادل أحدث الرسائل التي يتم توفيرها عبر محرك البحث جوجل وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.