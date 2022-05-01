نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبارات تهنئة عيد الفطر 2022 Eid Mubarak أجمل رسائل المعايدة بقدوم العيد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر عبارات عبارات تهنئة عيد الفطر 2022 Eid Mubarak بأجمل الكلمات لتقديمها على سبيل مشاركة فرحة العيد مع الأهل والأصدقاء وزملاء العمل وغيرهم، حيث يمكن مشاركة رسالة عيد الفطر من خلال إرسالها في رسالة نصية SMS على الهاتف الجوال أو عبر إرسالها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث لم يتبقى سوى ساعات قليلة ويهل علينا هلال شهر شوال لعام 1443 بعد أن أعلنت المحكمة العليا بشكل رسمي عن أن يوم الأحد الموافق لتاريخ الأول من مايو لعام 2022م هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ومن خلال المقال يمكن الحصول الآن على رسائل تهنئة عيد الفطر 2022، كما يمكنكم معرفة متى عيد الفطر بعد إعلان نتيجة استطلاع هلال شوال من جانب المحكمة العليا السعودية ودار الإفتاء المصرية اليوم.

عبارات تهنئة عيد الفطر 2022 Eid Mubarak

لم يتبقى من أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام سوى يوم واحد فقط وينتهي الشهر الفضيل، وذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا “واس” اليوم ودار الإفتاء عن تعذر رؤية هلال شوال ليكون غداً هو المتمم لشهر رمضان، حيث أوشك شهر رمضان الفضيل على الرحيل، وهنا من الواجب علينا ترديد ما كان يقوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان يودع شهر رمضان بقوله صلى الله عليه وسلم:

“اللهم لا تجعله أخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوماً ولا تجعلني محروماً، الحمد لله على التمام، الحمد لله على البلاغ، الحمد لله على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن صام الشهر إيماناً واحتساباً وأدرك ليلة القدر وفاز بالأجر”.

وفي الوقت الحالي ومع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك الذي من الواجب علينا أن نفرح فيه بفطرنا، يبحث العديد عن بعض الكلمات الجميلة الرقيقة لمشاركتها وإرسالها على سبيل المعايدة بقدوم عيد الفطر 2022م، لذلك قمنا بتوفير عدد رسائل التهنئة بالعيد بالتالي:

خالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم بالأمن والأمان والاستقرار ورزقكم من حيث لا تحتسبون. مع اقتراب شهر الخير على الرحيل.. أدعو الله لكم أن يتقبل منكم صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال خلال شهر رمضان الفضيل. أدام الله لكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك. هنأك الله تعالى بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول “صلى الله عليه وسلم”، ورزقك بالعيد بهجةً لا تزول اللهم آمين. اللهم أدخل البهجة والسرور على قلوب أحبتي، واجعله عيداً سعيداً عليهم. كل عام وأنتم سعداء وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم على أفضل حال، عيد فطر سعيد. اللهم زد هذا الوجه نوراً، واجعله دائماً مأجوراً، وبلغه عيد الفطر مسروراً. للكلمة ردود، وللفرحة وجود، ولأيام عيد الفطر المبارك وقت محدود، ولك مني تهنئة بلا حدود. تقبل الله تعالى في شهر رمضان أعمالكم، ورفع بفضله قدركم، وغفر برحمته ذنوبكم. أسعد الله قلوباً صافية إن وصلناها شكرت، وإن قصرنا عذرت، وكل عام وأنتم على خير حال. أسأل الله الذي أعاد أيام العيد، وطوى شهر رمضان الفقيد، أن يمدك بالعمر المديد ويجعل حياتك كلها عيد في عيد. أحتفل بعيد الفطر معاك، وأشعل شموع المحبة من غلاك. أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد فطر سعيد ومبارك عليكم وعلينا.

رسائل عيد الفطر المبارك 1443

ها هو شهر رمضان قد انقضت أيامه بعدما تقلب العبد الطائع بين ألوان العبادات والطاعات، وغداً تشرق شمس أول أيام عيد الفطر المبارك، ولأجل مشاركة فرحة عيد الفطر مع الآخرين، يتم البحث حالياً من جانب الكثير من الأشخاص عن عبارات تهنئة عيد الفطر 2022 Eid Mubarak أو بطاقات تهنئة عيد الفطر المبارك، وذلك لكونه من أعظم المناسبات الدينية لدى المسلمين.

فبحلول أيام عيد الفطر المبارك تشعر بروح البهجة والأخوة لدى الجميع، مما يبعث في النفس الرغبة في مشاركة الأهل والأحباب والأصدقاء فرحة العيد التي لا تكتمل إلا بوجودهم، ويتقدم موقع ثقفني لكافة المسلمين في جميع أنحاء العالم بالتهنئة بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.