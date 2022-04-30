أجدد برقيات تهنئة بعيد الفطر المبارك 2022 مسجات وكلمات تهاني مكتوبة للأهل والأحباب

في الوقت الحالي يرغب الكثيرون في معرفة أجدد برقيات تهنئة عيد الفطر المبارك، أعاده الله تعالى على المسلمين في بقاع الأرض بالخير واليمن والبركات، فعيد الفطر هو الذي يأتي بعد شهر رمضان، حيث يأتي العيد بعد ثلاثون يوماً من الصيام والقيام والاجتهاد في الفوز بشهر رمضان، والعيد مناسبة سعيد تنشر الخير والسرور والفرحة في قلوب الجميع الصغار قبل الكبار، وبالتزامن مع عيد الفطر المبارك نقدم لكم أفضل مجموعة من برقيات مكتوبة تهنئة بعيد الفطر 2022.

برقيات تهنئة بعيد الفطر المبارك

عيد الفطر المبارك ينتظره الجميع لكي يكون فرصة جيدة للتقارب بين الجميع، حيث يتبادل فيهم الجميع الزيارات العائلية والتهنئة بالعيد بمختلف الطرق، كما يتمنى الجميع السعادة والخير الصحة والعافية بمناسبة العيد، وأصبح في الوقت الحالي التهنئة مقتصرة على إرسال رسائل التهنئة بالعيد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، سواء الفيس بوك والانستجرام والواتس أب.

مسجات تهاني العيد 2022

نستعرض عليكم الآن مجموعة من أفضل رسائل ومسجات تهنئة عيد الفطر المبارك، يمكن إرسال للأهل والأحباب والأصدقاء للتهنئة بقدوم عيد الفطر المبارك:

العيد علينا هل وبأحلى فرحة طل ويارب يسعدك ويسعد الكل.

العيد فرحة ما تكمل إلا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلة إلا بقربكم.

كل عام وقلوبكم بيضاء، وكل عام وأنتم بنقاء، وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا.

أنا وقلبي نهنئك بالعيد ياللي شوفتك عيدي.

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أقدم لكم أخلص التهاني وأطيب الأماني، وجعلنا وإياكم من المباركين والمهنئين لهذا الشهر، وإن شاء الله صياماً مقبولاً، وكل عام وأنتم خير أعاده الله عليكم باليمن والبركات.

للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئة بلا حدود.

تهنئة من الوريد للوريد وقبل الزحمة والمواعيد، أحب أقول عيد سعيد وعمر مديد.

تهنئة مليانة ورد وفل أرسلها قبل العيد يهل علينا علشان أكون قبل الكل.

لا تعتقد أني أعيد عليم وأقول عيد سعيد، لأنك أحلى عيد في حياتي.

أتمنى لك عيد فطراً سعيداً ومباركاً، فالعيد من دونك لا أشعر بسعادته حقاً.

جعل الله فجر عيد الفطر نوراً وظهره سروراً وعصره استبشاراً ومغربه غفراناً وجعل لك دعوة لا ترد ووهبك رزق لا يعد وفتح لك بابا في الجنة لا يسد، وكل عام وأنتم بخير.

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