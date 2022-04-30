شوف خصومات بنده الشهرية اقوى العروض فى عيد الفطر خصم 50% اغتنم الفرصة

خصومات بنده الشهرية، سوق بنده يكون من أكبر الأسواق الشهيرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا السوق له دور مهم للغاية، فهو يعمل على خدمة الكثير من الزبائن والمواطنين المتواجدين في المملكة العربية السعودية حتى وصل عددهم لمائة مليون وستون عميل في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية أيضًا، حيث أن ذلك الهايبر يعد من أهم القطاعات الضرورية المتخصصة بمجال التجزئة وأيضًا لديه سجل متميز ورائع في سنة 1978.

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يكون هايبر بنده من الأسواق المتخصصة في قطاع التجزئة، كما أن هذا السوق يتضمن ولديه أقوى المجموعات الكبيرة مع أروع الأعمال الهامة التي تتواجد بين كل شركة ومتجر في المملكة العربية السعودية، وذلك يكون لبناء وتشييد شركة من أقوى وأكبر الشركات الناجحة بالمملكة العربية السعودية، كما أن ذلك السوق يكون من الأسواق التي تتضمن على أكبر المجموعات القوية التي قامت بتمهيد الطريق لبناء العديد من التصورات الإيجابية.

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عروض بنده اليوم 12 * 80 جرام من الجيلي نوعه جرينز يكون بسعر 25.95 بدلًا من 33.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الأسبوعية كرواسون الفرنسي الطازج مقدار 35 جرام عدد 10 قطع يكون بسعر 12.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية المكسرات المشكلة تريال مقدار كيلو جرام يكون بسعر 95.96 ريال سعودي.

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خصومات بنده اليوم القهوة التركية الفاتحة مقدار كيلو جرام يكون بسعر 34.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية شاورما الدجاج من النوع رضوى مقدار 400 جرام تكون بسعر 12.50 بدلًا من 14.75 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية 1100 جرام من دجاج نوعه إنتاج يكون بسعر 14.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

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