نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض عيد الفطر خصومات اكسترا الكبرى 65 % على الأجهزة الكهربائية والشاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض عيد الفطر خصومات اكسترا الكبرى 65 % على الأجهزة الكهربائية والشاشات، يتوفر كينوود خلاط سعة 800 وات 2 لتر مع ميزة تكسير الثلج باللون الفضي بسعر 299 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 25%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 15 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر نيوتري بولت طقم خلاط 8 قطع سعة 600 وات 0.7 لتر باللون الرمادي بسعر 279 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 30%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 14 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض عيد الفطر المبارك اكسترا الكبرى.

عروض عيد الفطر اكسترا الكبرى

يتوفر مولينكس خلاط سعة 700 واط سرعتين باللون الأبيض بسعر 299 ريال بدلاً من 349 ريال خصم 14%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 15 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض عيد الفطر المبارك لينوفو لاب توب ايه ام دي ريزون 5 سعة 512 جيجا حجم 15.6 بوصة باللون الأسود بسعر 3599 ريال بدلاً من 4199 ريال خصم 14%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 172 ريال لمدة 36 شهراً.

خصومات اكسترا الكبرى 65 %

يتوفر ضمن خصومات عيد الفطر المبارك نصف الثمن كلاس برو تليفزيون 58 بوصة فائق الوضوح أندرويد بسعر 2199 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 45%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 106 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر سوني تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح أندرويد بسعر 3999 ريال بدلاً من 10999 ريال خصم 64%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 192 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر هواوي تليفزيون 55 بوصة سمارت بسعر 2649 ريال بدلاً من 3499 ريال خصم 24%، ضمن خصومات ربع الثمن اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 127 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 827 ريال، يتوفر ضمن عروض عيد الفطر المبارك اكسترا الكبرى هاير غسالة تعبئة أمامية سعة 7 كيلو 1200 دورة بالدقيقة باللون الأبيض بسعر 1449 ريال بدلاً من 2199 ريال خصم 34%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 70 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر باناسونيك غسالة عدد 2 حوض سعة 18 كيلو للغسيل و سعة 13 كيلو للعصر تتوفر باللون الرمادي بسعر 2399 ريال بدلاً من 3099 ريال خصم 23%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 115 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر توشيبا غسالة تعبئة علوية سعة 8 كيلو بمضخة ماء باللون الفضي بسعر 2299 ريال بدلاً من 2649 ريال خصم 13%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 110 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض عيد الفطر المبارك اكسترا الكبرى.