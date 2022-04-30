نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ماركت بأوفر عروض العيد 2022 othaim market في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم ماركت بتخفيضات عيد الفطر المبارك سارية طوال أسبوعين، مع خصومات مُقدمة على الأسعار بشكل كبير، بحيث تتمكنوا من شراء احتياجات المنزل ولوزامه من الأغذية والمستلزمات المختلفة بسعر مخفض بداية من 27 أبريل 2022 وحتى 10 مايو، أي أمامكن أسبوعين من التخفيضات الكبرى على ثمن مختلف السلع، كعك وحلويات العيد، وأفضل المنتجات في أسواق العثيم othaim markets.

عروض العثيم ماركت بأوفر عروض العيد

تسالي العيد ولوزام الضيافة موجودة بالعروض المتاحة خلال الفترة الحالية وطوال أيام العيد، ومنها أنواع مختلفة من الشوكولاتة مثل كادبوري وجالكسي، كما يتوافر أيضًا في الصفحة الرئيسية لنشرة عروض العثيم ماركت أرز بسمتي كيس وزن 10 كجم، فيستخدم الأرز في إعداد ألذ الوصفات والأكلات مثل الكبسة، ويوجد أيضًا لوزام التنظيف من مسحوق غسيل وسائل لغسل الصحون، وكل ذلك وأكثر بسعر مميز لفترة محدودة.

عبوة شوكولاتة كادبوري 500 جرام، بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 51.95 ريال سعودي.

أرز بسمتي الوليمة، 10 كجم، بسعر 64.95 ريال سعودي بدلًا من 80.95 ريال سعودي.

أسواق العثيم othaim markets

بمناسبة عيد الفطر المبارك تقدم لكم أسواق العثيم كعك العيد وكافة الحلويات الشهيرة في العيد من البسكويت، بيتي فور، المعمول بالتمر، وكل ما يتعلق بضيافة العيد أو لوازم العيد متاح في التخفيضات، وأيضًا حلوى التوفي المحببة لدى الأطفال، وإليكم الأسعار.

كعك سادة أو بالملبن أو بالتمر والقرفة، بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

بسكويت جوز الهند بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 24.95 ريال سعودي.

العثيم عروض العيد 2022

تسوق اللحوم الطازجة الأن في عروض العيد 2022 من العثيم، والتي تتضمن لحم بالعظم وبدونه، وأيضًا أطعمة فطور العيد من الأنواع المختلفة من الأجبان، المخلل، وحتى المربى، والتي يمكن وضعها أيضًا على البيتي فور، بحيث تستخدم في لصق كل قطعتين مع بعضها البعض، بحيث تناسب الأشخاص الذين يفضلون أن تكون الحلويات بها نسبة سكر متوسطة وليست مبالغ فيها.

لحم حاشى بدون عظم بسعر 42.95 ريال سعودي.

جبن دومتي دبل كرين بسعر 16.50 ريال سعودي.

مربى تين شامي بسعر 15.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم الأسبوعية

متاح لدى العثيم ماركت تسالي العيد بما فيها من حلويات، كيك، بسكويت، وأيضًا تسالي مالحة مثل الشيبسي، عيدان البطاطا، وكل ذلك بعروض مغرية.