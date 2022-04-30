شوف عروض بنده الأسبوعية خصم 50% علي كل المنتجات بمناسبة عيد الفطر المبارك تسوق الآن

عروض بنده الأسبوعية، سوق بنده متخصص في قطاع التجزئة، وأيضًا يمتلك العديد من الأعمال الكبيرة التي تتواجد بين كل المتاجر، وأيضًا يكون السوق لديه المجهودات الرائعة والقوية بين كل الشركات، وأن هذا لتشييد وبناء شركة تعد من أنجح وأقوى الشركات في السعودية، كما أن الهايبر يشتمل على علامات قوية وكبيرة بين كل المتاجر في المملكة إلى أن قامت الشركة بتمهيد طريقها لتشييد عدة تصورات إيجابية في السعودية.

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عروض بنده الأسبوعية

يكون سوق بنده من إحدى الأسواق الكبيرة والشهيرة جدًا، فهو يعمل على خدمة تصل إلى أكثر من مائة وستون مليون زبون أو أكثر متواجدين بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن الهايبر يعد من ضمن القطاعات الهامة والضرورية الرائدة التي تختص بمجال التجزئة، وكذلك السوق لديه سجل رائع وكبير يعود إلى سنة 1978.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية 13 كيلو جرام من السكر الأسرة الناعم يكون بسعر 29.95 بدلًا من 45.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم عسل الزهور البرية من النوع المراعي مقدار 500 جرام يكون بسعر 24.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية سعر مايونيز من النوع هاينز بالنكهات المختلفة مقدار 400 جرام يكون 11.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية 3 قطع من خليط الكيك نوعه بلزيري مقدار 485 جرام يكون بسعر 23.95 بدلًا من 38.25 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم

تنزيلات بنده الشهرية خليط الكيك من النوع بلزيري عدد اثنان قطعة مقدار 500 جرام يكون سعره 17.95 بدلًا من 25.50 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية 450 جرام من خليط البراوني نوعه بلزيري يكون بسعر 12.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية اثنان قطعة من باكنغ باودر نوعه رامفورد مقدار 113 جرام يكون بسعر 16.95 بدلًا من 23.90 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية