نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العيد من لولو هايبر ماركت تخفيضات كبرى على جميع السلع في المقال التالي

عروض العيد بجميع أقسام لولو هايبر ماركت يقدمها الهايبر لعملائه تحت عنوان صفقات العيد الكبرى، حيث يقدم لولو ماركت تخفيضات متنوعة على مرات الأصناف المختلفة من مواد غذائية ومنظفات وأدوات العناية بالشعر والبشرة وغيرها، كما توجد خصومات كبيرة على الإلكترونيات والمفروشات والملابس أيضا، وفي هذا المقال سوف نستعرض بعضا من المنتجات الغذائية الطازجة والمجمدة والأغذية المعبأة من مجلة عروض لولو والتي تستمر على مدار أربعة أيام احتفالا بقدوم العيد. عروض لولو هايبر ماركت جهزي مائدة السحور من فول مدمس حدائق كاليفورنيا، اشتري أربعة حبات مقابل ٩.٩٥ ريال فقط بدلا من ١٦.٤٠ ريال.

حدائق كاليفورنيا فول متنوع سعر الثلاث حبات داخل العرض ٩.٩٥ ريال بدلا من ١٨.٧٥ ريال.

لحم تونا خفيف بليمز حبتان بسعر ٩.٩٥ ريال بدلا من ١٤.٣٠ ريال. مازولا زيت زيتون بكر ممتاز ٥٠٠ + ٢٥٠ مل بسعر ٢٤.٩٥ ريال بدلا من ٢٧.٩٥ ريال.

حب ذرة كامل هناء حبتان وزن الواحدة ٣٤٠ جرام مقابل ٦.٩٥ ريال سعودي فقط. عروض لولو أردو توت أسود وزن نصف كيلو انتاج المملكة المتحدة سعر الكيس ٢٥.٥ ريال بدلا من ٣٢.٥ ريال.

بانكوك ساندويتش فلافي عبوة متنوعة ١٢ قطعة مقابل ٢٩.٩٥ ريال بدلا من ٣٤.٥ ريال. دومينو سكر بني فاتح ١٦ اونصة مقابل ٩.٧٥ ريال بدلا من ١٢.٧٥ ريال. هايبر لولو نبيل بوب كورن الدجاج/ ناجت الدجاج / كرات الكبة وزن ٤٠٠ جرام مقابل ١٠.٩٥ ريال بدلا من ١٦.٤٥ ريال. المراعي كريمة الطهي / كريمة الخفق سعة لتر بسعر ٢١.٥ ريال بدلا من ٢٧.٥ ريال.

دجاج مجمد دو بدون أحشاء وزن الحبة كيلو جرام، يحتوي الكرتون على عشر حبات بسعر ١٦٣.٩٥ ريال بدلا من ١٨١.٩٥ ريال. لولو ماركت من بين المنتجات المتاحة ضمن عروض لولو منتجات اللحوم والأسماك باختلاف أنواعها. لحم نعيمي أنثى الخروف كامل سعر الكيلو ٣٣.٩٠ ريال بدلا من ٤٩.٩٥ ريال. تاج محل أرز بسمتي أبيض بنجابي وزن الكيس عشرة كيلو جرام مقابل ٥٩.٩٥ ريال بدلا من ٩٢.٩٥ ريال

زيت الطهي صني/ حياة الطهي والقلي لتر ونصف مقابل ١٥.٩٥ ريال بدلا من ١٩.٥٠ ريال. عمر شويل - جدة عروض العيد من لولو هايبر ماركت تخفيضات كبرى على جميع السلع - ثقفني

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