نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بخصومات مذهلة لأول مرة أحدث عروض العثيم للعيد من 25 يناير وحتى عيد الفطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات خاصة وعروض مميزة جداً لفترة محدودة بداية من اليوم الخامس والعشرون من شهر ابريل وحتى عيد الفطر المبارك على كل ما تحتاجه الأسرة من سلع لعيد الفطر المبارك، حيث لديهم العديد من الأغذية الخاصة بهذه المناسبة وغيرها من سلع مميزة بأسعار خاصة وعروض مميزة، ومن خلال مقالاتنا عبر موقع ثقفني يمكنكم الإطلاع على كل ما يخص العروض وغيرها من أخبار أول بأول، وإليكم تفاصيل عروض العثيم ماركت لهذا الأسبوع عبر موقع ثقفني:

عروض العثيم هايبر ماركت في مدن المملكة العربية السعودية

تتوفر الكثير من الخصومات الحصرية المميزة على أسعار كثير من المنتجات الرمضانية المختلفة، ومنهم: خصم خاص على سعر تمر الأصيل الفاخر من الخضري، وعرض آخر منهم على سعر تمر الأصيل من الصقعي الفاخر، وخصم آخر منهم على سعر تمر المبروم من المدينة بحجم الكيلو، وعلى سعر تمر الخلاص من القصيم، وعلى سعر تمر الأصيل من الصقيع، وعلى سعر تمر إنتاج النخيل من الخلاص الأشقر.

خصومات خاصة وعروص مميزة على أسعار المنتجات الخاصة

تتوفر كثير من التنزيلات على أسعار جبنة طعمة ميلك اسطنبولي الدمياطي بحجم الكيلو الكامل، وخصم خاص منهم على سعر اللبنة بريزيدون، وخصومات أخرى منهم على سعر الحلاوة السادة من الجميل، وخصم آخر منهم على سعر زيتون كوبوليفيا الأسود، وعرض آخر منهم على سعر الجبنة من البقرات الثلاثة الدنماركية البيضاء، وغيرهم من خصومات الجبن الرومي المصري من تشيزا لاند، وخصم آخر منهم على سعر لبزيتون الأردني الأخضر، وعرض آخر منهم على سعر شبيهة جبن الزهار الملح الخفيف، وعرض آخر منهم على سعر لحم الحاشي بالعظم، وخصومات أخرى منهم على أسعار لحم الحاشي بدون عظم.

تنزيلات اليوم لزكاة الفطر من العثيم ماركت Al othaim

نستكمل معكم تقديم باقي عروض العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل: خصومات مميزة على أسعار: لحم العجل البلدي بدون عظم، وخصم آخر منهم على سعر لحم العجل البلدي بالعظم، وغيرهم من خصومات خاصة على أسعار التمور مختلفة الأنواع من تمور المدينة الفاخرة.

تنزيلات حصرية متنوعة لفترة محدودة بكل فروع بنده

تتوفر بكل فروع العثيم Al othaim ماركت منتحات مختلفة لعيد الأضحى، ومنها: خصم خاص على سعر زيت هالي دوار الشمس، وعرض آخر منهم على سعر دجاج ساديا المجمد، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار الصندوق الكبير من تمر روتانا، وعلى سعر العلبة المشكلة من كحك وبسكويت وبتيفور.

تنزيلات العيد الجديدة من العثيم ماركت بالسعودية

تتوفر أيضاً داخل فروع العثيم ماركت: خصومات عديدة على أسعار علبة الحلويات الشرقية الفاخرة الوسط، وغيره عرض آخر على سعر شكولاتة جالكسي جواهر، وخصم آخر منهم على سعر أرز الوليمة المزة البسمتي بالحجم العائلي، وعرض آخر منهم على سعر صابون تايد البودرة المركز بحجم 5 كجم.

تنزيلات حصرية متنوعة ولفترة محدودة حتى نفاذ الكميات

تتوفر أيضاً بفروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market عدة تنزيلات على أسعار: مختلف أنواع الكاتيل الحراري الكهربائي، وعرض آخر منهم على سعر سروال دوش رجالي هاف قطن، وتنزيل آخر منهم على سعر طقم قدور تيفال 5 قطع، وغيرهم العديد من الأدوات المنزلية والمطبخية الهامة.

تنزيلات مميزة أخرى داخل كافة فروع العثيم في السعودية

توجد بداخل فروع العثيم ماركت عدة تخفيضات على أسعار منتجات مختلفة من العثيم ماركت بالمملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم خاص على سعر شكولاتة نوتيلا Nutella برطمانات، بالإضافة إلى الخصم المميز منهم على سعر شكولاتة جالكسي جواهر، وعلى سعر خلاط فيليبس اليدوي، وعرض آخر منهم على سعر ميكروويف السيف بسعة 20 لتر، بالإضافة إلى العرض الآخر منهم على سعر قدر الضغط العربي من ماركة أي تي سي، وغيرهم من خصومات على أسعار طباخة الأرز من بانيكس، وعرض آخر منهم على سعر خلاط كليك أون الستانليس.