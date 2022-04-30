انت الان تتابع خبر بالصورة .. بيان رسمي لكشف تفاصيل الإعتداء على موظف امن والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد الجدل والغضب على مواقع التواصل في مصر، ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على المتهم بالاعتداء على أحد أفراد الأمن، في الواقعة التي عرفت ب"كمباوند المعادي".

وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية اليوم السبت، إن قوات الأمن تمكنت من كشف ملابسات مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار موجة من الغضب، موضحة أن قسم الشرطة تلقى بلاغا تضمن أن المتهم الذي ظهر في مقطع الفيديو قام بالتعدي على موظف الأمن بالسب والقذف والضرب بالأيدى وإحداث كدمات متفرقة بالجسم.

وتم الاعتداء على موظف الأمن، بسبب قيامه بإيقاف حافلة نقل ”ميكروباص“ يقل أربعة أشخاص طلبوا الدخول إلى المجمع السكني الذي يقطن به الشخص المعتدي لإصلاح سيارته، مخالفين بذلك تعليمات إدارة أمن المجمع بشأن حظر دخول هذا النوع من السيارات، حيث قام المتهم بضرب فرد الأمن 16 مرة على وجهه، إلى جانب إهانته بالضرب على ظهره ومناطق متفرقة بجسده.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يذكر ان بيان الداخلية جاء بعد موجة غضب شهدتها مواقع التواصل، إلى جانب العديد من اليوتيوبرز الذين علقوا على الفيديو ببعض التفاصيل، كما تداول النشطاء جزءا آخر يوضح حديث بعض الجيران مع المتهم، الأمر الذي تطور إلى مشادة كلامية وتبادل الشتائم بعد إصرار البعض على توجيه اللوم للمتهم على تصرفه.

يذكر أن وزارة الداخلية تتعامل بسرعة وجدية مع مثل هذه المقاطع لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، وحسم الجدل المثار بشأنها، وغالباً ما تقوم هي باستكمال الإجراءات، باستدعاء كافة الأطراف، سواء باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، أو بالصلح الذي يحدث بين أطراف النزاع.