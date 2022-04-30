فرصة أخيرة للاشتراك في سحب الـ 500.000 دولار من مسابقة الحلم بطريقة سريعة

فرصة أخيرة من أجل الاشتراك في مسابقة الحلم لدخول السحب الجديد المقبل على جائزة النصف مليون دولار أمريكي الخاصة بسحب الأسرة، بالإضافة إلى سحب منزل الأحلام بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتم خلال أيام قليلة بدء مراسم السحب من قبل المسابقة مع الإعلامي مصطفى الأغا مقدم السابقة عبر برنامج صدى الملاعب على فضائية إم بي سي، مع العلم أن السحب سيتم على الهواء مباشرةً بنظام القرعة العشوائية، على أن يتم الاتصال بالفائز فور الانتهاء من السحب.

طريقة سريعة للاشتراك

توجد العديد من طرق الاشتراك في مسابقة الحلم، سواء من خلال الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية، أو عبر تطبيق الحلم للهواتف الذكية، ويثمكن الاشتراك بشكل سريع من خلال إرسال رسالة نصیة تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو reve على الرقم المختصر الخاص بشركة المحمول الذي یتبعه المشارك في بلده، مع العلم أنه بمجرد إرسال رسالة قصیرة إلى الرقم المرادف لبلدكـ يصلك على الفور سؤال أو أسئلة عامة من المسابقة مع عدة اختيارات، لابد من الإجابة عليها بشكل صحيح من أجل تفعيل المشاركة والدخول ضمن من يشملهم السحب.

الاشتراك اليومي المتجدد

أما بالنسبة للاشتراك اليومي المتجدد تلقائيًا في مسابقة الحلم، فيتطلب الأمر إرسال رسالة نصیة تحتوي على كلمة انضم أو Join على الرقم المختصر الخاص بالمشغل الذي یتبعه المشترك في بلده، وفور إرسال رسالة قصيرة إلى الرقم، لابد أيضًا من الإجابة على السؤال بشكل صحيح أو الأسئلة، لتُعتبر مشاركًا ومتأهلاً لجميع السحوبات القادمة من المسابقة، مع الأخذ في الاعتبار أنه كلما زادت فرصك إجالتك على الأسئلة والمشاركة، كلا زادت فرصك فوزك في السحوبات الجديدة المقبلة.

كما يُمكن الاشتراك أيضًا من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية الذي يُمكنك تحميله على جوالك عبر متجر جوجل بلاي أو بلاي أستور، ثم تثبيته وتسجيل الدخول برقم الهاتف وبدء خطوات الاشتراك والإرسال للمسابقة.