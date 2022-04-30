انت الان تتابع خبر اتفرج.. انتشار دمى مخيفة على ساحل أمريكي والتفاصيل مرعبة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال العلماء الذين يزورون شاطئ تكساس الأمريكي ليقومون بأبحاث عن السلاحف والثدييات البحرية وأنواع الطيور المهددة بالانقراض، إنهم عثروا على أكثر من 30 دمية مخيفة في المكان، لا يُعرف من اين تاتي وما مصدرها.

وأشار العلماء أنهم شعروا بالخوف والفزع بعد العثور على عشرات الدمى، التي تستمر بالظهور على نفس الشاطئ، حيث قال جيس تونيل، مدير محمية "Mission-Aransas"، من معهد العلوم البحرية بجامعة تكساس، إنهم يزورون الشاطئ مرتين في الأسبوع، ويقوم الفريق بتمشيط 40 ميلا من الخط الساحلي، وفي كل مرة يعثرون على الدمى.

ووثق مقطع فيديو انتشال الدمى من الشاطئ الأميركي وتم نشره عبر فيسبوك.

وأوضح تونيل، أن صفحتهم على "فيسبوك" أصبحت تشهد دخولا كبيرا من المستخدمين وانتشارا واسعا منذ بدء عملية تحميل صور الدمى عليها، ومن المثير للدهشة أن أول رأس دمية تم العثور عليها في يناير 2021، اشتراه أحد المتابعين مقابل 27 جنيها إسترلينيا.