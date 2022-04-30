انت الان تتابع خبر ظاهرة غريبة ومحيرة في رمضان والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سيكون العالم اليوم السبت 30 أبريل/نيسان 2022 وقبل حلول ​عيد الفطر​ السعيد، على موعد مع ظاهرة فلكية غريبة ونادرة تُعرَف بظاهرة ​القمر الأسود​، مترافق مع كسوف جزئي لشمس، كما سيلتقي كوكبا الزهرة والمشتري كما هو الحال سنوياً.

ويحدث ما يسمى بظهور القمر الجديد خلال شهر ميلادي واحد، عندما يكون القمر في الظل بالكامل من منظور الأرض، وهو المحاذاة الوحيدة التي يمكن أن يحدث خلالها كسوف الشمس.

هذا وأعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ان الكرة الأرضية ستشهد الليلة كسوفاً جزئيا لـ الشمس عند الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت بيروت وبعد ساعتين من بدئها ستكون ذروة الكسوف اذ سيستغرق ثلاث ساعات وأربع وخمسين دقيقة تقريباً.

خلال هذه الظاهرة سيغطي القمر حوالي 64% من مساحة الشمس وستيمكن المواطنين من رؤيته في جنوب وغرب أمريكا الجنوبية، المحيط الباسيفيكي، المحيط الأطلنطي، جزء من القارة القطبية الجنوبية ولا يمكن رؤيته في مصر، ويمكن رؤيته بالعين المجردة في أجزاء من القارة القطبية الجنوبية والجزء الجنوبي لأميركا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي.