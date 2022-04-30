نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقية تهنئة بعيد الفطر المبارك 1443 رسائل معايدة للأصدقاء مكتوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج الكثير من المواطنين إلى التعرف على أجمل برقية يمكن إرسالها للأهل والأصدقاء والأقارب، للإحتفال بعيد الفطر المبارك والتهاني إليهم بمناسبة حلول العيد، وتكون هذه البرقية رسالة بها تهاني صادقة وأمنيات بالسعادة والخير، فهناك العديد من الأفراد يهتمون كثيراً بهذه البرقيات وخصوصاً عند اقتراب العيد، ولذلك سوف نقدم إليكم أجمل برقية يمكن إرسالها للأحباب للتهاني بعيد الفطر المبارك.

برقية تهنئة بعيد الفطر المبارك

تكون برقية تهنئة عيد الفطر مليئة بالأمنيات السعيدة والتهاني الطيبة وبها الكثير من المشاعر الصادقة، ومن أمثلة برقية عيد الفطر المبارك ما يلي:

بقدوم عيد الفطر يسعدني أن أرسل لك أجمل برقية يا صديقي للتهاني بالعيد، أعبر لك بها عن أصدق التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة هذا اليوم السعيد، وأرجو من الله تعالى أن يجعل جميع أيامك كلها سعادة وفرح، وأن يعيد العيد علينا أعواماً عديدة بالخير والسعادة والفرح أنت وجميع أفراد أسرتك كل عام وأنت بخير. إلى أعز اصدقائي أرسل إليك هذه البرقية المميزة، أهنئكم بعيد الفطر وأقول لك عيد فطر سعيد فأنت لك معزة خاصة في قلبي، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك العافية والصحة ويرزقك نعيماً كبيراً، ويجعل صدرك مليء بالفرحة ووجهك مستبشر بالخير وجميع أيامك تكون عطرة بالبشائر، أنت وجميع أسرتك كل عام وقلبك مليء بالإيمان. إلى صديقي العزيز أهنئك بعيد الفطر المبارك وأرسل لك أجمل وأسمى التهاني والتبريكات بمناسبة العيد، وأسأل المولى أن يجعله عيد سعيد ملئ بالسرور عليك وعلى أهلك وأحبابك كل عام وأنت بخير. في عيد الفطر قلبي يرسل لك أجمل التهاني التي تحمل أطيب التبريكات، وأدعو الله تعالى أن يعيد عليكم هذه الأيام بالخير واليمن، أنت وجميع أفراد أسرتك كل عام وأنت بخير. إلى أعز أصدقائي أرسل لك برقية بها أجمل التهاني من القلب مليئة بالمشاعر وبها أسمى التقدير لقرب عيد الفطر المبارك، أرسل لك أجمل التهاني وأصدق الأماني وأسأل الله أن يعيد عليك هذا اليوم أعوام عديدة.

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برقية تهنئة الحبايب بعيد الفطر

أجمل ما ينتظره الجميع هي التهاني التي ترسل للأصدقاء والأحبة، وسوف نقدم إليكم أجمل البرقيات التي يمكن إرسالها للحبيب بقدوم عيد الفطر:

إلى حبيبي العزيز أرسل لك هذه البرقية التي أعبر فيها عن حبي إليك كل عام وأنت بخير، وأسال الله تعالى أن يتقبل منك الطاعة والصيام والقيام، وأن يجعل العيد فرح وسرور لك. حبيبي الغالي وددت أن تكون أول شخص تكون للتهنئة بمناسبة العيد، فإنك غالي على قلبي وأنت الحب بكل ما تعنيه الكلمة كل عام وحبنا مليء بالسرور والسعادة، كل عام وأنت بخير وأنت بجانبي. حبيبي الغالي العزيز أهنئك بحلول عيد الفطر المبارك، جمعت لك أسمى العبارات وأرق الكلمات تهنئتك بقدوم العيد، وأتمنى أن يزيد الله عليك السعادة والسرور كل عام وأنت أغلى الناس. حبيبي الأقرب إلى قلبي أهنئك بعيد الفطر يجعل الله تعالى عيدك سعيد ومبارك وسرور في كل يوم وشهر وسنة، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال وكل عام وأنت بخير.

خدمات ثقفني تهنئة عيد الفطر المبارك

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برقية تهنئة عيد الفطر لصديق

ومن أفضل وأشهر البرقيات التي يمكن إرسالها للأصدقاء فى عيد الفطر، ما يلي: