افضل خلطة لتنظيف الحوائط وقولي وداعًا للأتربة والأوساخ بكل سهولة

افضل خلطة لتنظيف الحوائط ، تنظيف البيت من المهام التي تجدها ست البيت صعبة، في حين أنه يمكن تطبيق بعض الأفكار الذكية والنصائح المفيدة أن تجعلها من المهام السعيدة لها، لأنها ستحصل على بيت نظيف ورائع برائحة ذكية في دقائق معدودة وبدون أن تشعر فيها بالتعب وبذل مجهود إضافي، وفي خلال السطور القليلة القادمة سنتعرف سويًا على أفكار لتنظيف البيت وغسل الحوائط بكل سهولة تستطيعين إنجاز كل المهام التي تجدي مشقة وتعب في القيام بها في خطوات بسيطة، حتى تستعدين في كل مناسباتك، وأيضًا أثناء تنظيف البيت قبل العيد.

افضل خلطة لتنظيف الحوائط

غالبًا ما تتعرض الجدران للأتربة والأوساخ التي تصبح عالقة بها، هذا بخلاف البقع التي تتسبب في جعل الحائط تظهر بشكل غير لائق، أغلب النساء تظن أن الحل الوحيد هو طلاء الجدران ولكن لما كل ذلك في حين انه يمكنك تنظيف الحائط بطرق فعالة ولكن في البداية يجب إتباع هذه النصائح أثناء تنظيف الحوائط مثل:-

تذكري بأن تنفضي الغبار من الحائط قبل أن تبدئي في غسلها.

امسحي الجدران بعدم كشطها جيدًا بالضغط عليها.

اختبري المزيج الذي تستخدمينه على الحائط قبل سكبه في منطقة غير ظاهرة حتى وإن كانت متأكدة منه.

حتى وإن كنت تستخدمين منظف طبيعي آمن أيضًا لا تكثري من استخدامه لأنك بذلك ستحضرين لون الحائط.

تأكدي من عصر قطعة القماش جيدًا التي تستخدمينها في المسح بعد غمسها بالماء.

تذكري دومًا تغيير الماء في الوعاء بعد ملاحظة تغير لونه واتساخه حتى لا تصابين الأجزاء الأخرى في الحائط.

انتظري قليلًا حتى تتأكدي من تنظيف الجدران وإزالة البقع قبل إعادة فركها مرة أخرى لمنع تلفها.

وبعد أن تعرفنا على أهم النصائح التي يجب إتباعها أثناء تنظيف الجدران، الآن سنتعرف على الطرق المثالية وخلطات طبيعية والتي تتمثل في الآتي:-

الطريقة الأولى

امزجي كوب من الخل + ملعقتان كبيرتان من صودا الخبز + لتر من الماء.

ثم اغمسي قطعة من القماش فيها وابدئي في فرك البقع بالجدران للتخلص منها.

الطريقة الثانية

أضيفي ملعقة كبيرة من النشا لكل 500 مل من الماء.

احرصي على خلط المكونين معًا حتى يصبح الخليط لزج قليلًا.

ثم نظفي الحائط بالقماش جيدًا بفركه حتى التخلص التام من البقع سواء أكانت بقع زيت، شوكولاتة، طلاء، رصاص.

الطريقة الثالثة