نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض العثيم الخميس 30 ابريل 2022 هلا بالعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم اليوم والتي تعد من العروض المميزة للغايه والتي ينتظرها كافه أفراد العائلة دائما حيث تقدم لهم جميع ما يحتاجون إليه من مواد غذائية وكافه أنواع السلع الرمضانية الهامة التي تحتوي عليها في عروضها الأسبوعية واليومية دائما حيث يسعي كافه المقيمين في جميع مدن المملكة العربية السعودية جده والرياض ومكه وباقي المناطق كي يستفيدوا من الخصومات التي تصل إلى نصف الثمن.

عروض العثيم اليوم

تتضمن مجله عروض العثيم علي كافه أنواع المشتريات التي يحتاج إليها كل منزل حيث تحتوي علي جميع الفواكه والخضروات والأسماك والمعلبات وأيضا العديد من المنتجات الهامة التي يحتاج اليها جميع النساء كالمنظفات وكافه أنواع المساحيق الهامة وجميع مستحضرات التجميل الخاصة بالرجال والنساء حيث تقدمها عروض العثيم بخصومات مميزه للغايه وبأسعار لا تقبل المنافسة ابدآ لذالك سارعوا في الحصول علي تلك المنتجات قبل نفاذ الكميه.

عروض العثيم الأسبوعية

تشمل عروض العثيم جميع أنواع الفاكه الطازجة والتي تتواجد في جميع متاجر وأسواق عيدلله العثيم وأيضا في كافه المولات والسوبر ماركت حيث يسعي الجميع للاستنفاده من التنزيلات المميزة للغايه حيث تقدم العنب والتفاح والكمثري والتين وأيضا الخضروات كالجزر والباذنجان واللحوم كالحم البقر البرازيلي وأيضا لحم ضاني وأيضا الدواجن المجمدة بأسعار لم تسبق لذالك يرغب عدد كبير لشراء هذه المنتجات بمناسبه اقتراب عيد الفطر.

مجله عروض العثيم الجمعة والسبت

تحتوي عروض العثيم علي كافه أنواع السلع الغذائية الهامة والمميزة حيث تحتوي علي كافه أنواع المنتجات الغذائية الهامة التي يحتاج إليها جميع المنازل من بسكويت وكنافة ومعمول بالتمر وزود كنافة بالمكسرات وبقلاوة وغريبه مشكله بفستق والأرز البسمتي والطحين الفاخر وأيضا صابون صحون فيري وشوكلاته جلاكسي.

تشمل ايضا عروض العثيم المانجو بسعر 7.95 ريال سعودي وتفاح اخضر وبخاري حمراء وكيوي وأناناس وجزر طازج أيضا وشمندر بسعر 2.95 ريال سعودي فقط وثوم وباذنجان بسعر اسود رومي بسعر 3.95 ريال سعودي وملفوف وورق العنب المعلب وفول حدائق كالفورنيا وفاصوليا وكافه أنواع المكسرات والبقوليات وجميع أنواع الجبن والألبان والمشروبات الساخنة بأسعار لا تقبل المنافسة.

تهنئة عيد الفطر رسمية بالاسم والصورة للمعايدة بالعيد بشكل مميز