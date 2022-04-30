نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقيات مسجات تهنئة رسائل عيد الفطر المبارك 1443 في المقال التالي
رسائل تهنئة عيد الفطر، أقترب موعد عيد الفطر المبارك في جميع أنحاء البلاد، وبدأ المسلمون بتجهيز المنازل والمحلات لاستقبال عيد الفطر المبارك، ويقومون بإرسال التهاني والتبريكات الي بعضهم البعض، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 2022/1443ه، ويبحثون عن أفضل رسائل تهنئة لإرسالها إلي الأهل والاحباب، لإحياء ذكرى عيد الفطر السعيد، التي يأتي مرة بالعام، وسنعرض لكم بعض رسائل تهنئة عيد الفطر.
رسائل تهنئة عيد الفطر
رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك لا يمر عيد الفطر المبارك بدون إرسال التهاني والزيارات إلي الأقارب والجيران والأصدقاء، وذلك للاحتفال بذكرى عيد الفطر المبارك، التي أمرنا به الله عز وجل، لأنها من الأيام المباركة في السنة، واليكم بعض رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك وهي:
- كل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة.
- أتمني لكم عيد فطر مبارك عليكم وعلي أمة المسلمين جميعاً.
- تقبل الله منكم الصيام والصلاة خلال شهر رمضان الكريم.
- أسعد الله أوقاتكم وأيامكم بالخير والبركة والسكينة.
- أتي عيد الفطر هذا العام ومعه الفرحة والسعادة التي يدخلها في قلوبنا كل عام.
- بارك الله فيكم وفي أولادكم، وفي حياتكم جميعاً.
- صديقي الغالي أتمني لك عيد سعيد ملئ بالفرحة والسرور.
- فرحة عيد الفطر المبارك لا تكتمل من دون وجودكم بجواري.
- اليوم وقفة العيد، وغدا أول أيام عيد الفطر السعيد، أتمني لك العافية بقدوم هذا اليوم السعيد.
سنن عيد الفطر المبارك
هناك بعض السنن المتبعة في عيد الفطر المبارك لجميع المسلمين وهي:
- الذهاب مع الأهل والأصدقاء إلي الجوامع لإقامة الصلاة، وأحياء الشعائر الدينية، التي أوصنا بها الله تعالي.
- زياره الأهل والاحباب بمناسبة عيد الفطر السعيد، وذلك لتقوية صلة الرحم والمحبة بين الناس التي أمرنا بها الله عز وجل.
- إخراج الصدقات كل عام للفقراء واليتامى والأرامل، وذلك لمساندتهم علي تحمل تكاليف الحياة الصعبة.
- القيام بالتكبيرات أثناء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك لإحياء ذكرى عيد الفطر السعيد.
- إقامة صلاة العيد المكونة من ركعتين لا تليها سنه ولا تسبقها.
- الذهاب إلى الجوامع للصلاة من طريق، والعودة من طريق آخر، هذه سنه متبعة.
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