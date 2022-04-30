نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لحشرات الصيف.. طريقة فعالة للتخلص من النمل والناموس في دقيقة واحدة بدون اي مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة النمل من الحشرات التي بدأت في الظهور بكميات كبيرة في كل البيوت ويسبب النمل العديد من الأضرار منها تآكل الأثاث ومنها نقل الأمراض الي الأطعمة التي تتجمع عليها التسبب في تلفها, والعديد من الأضرار الأخري ويلجأ الكثير ممن يواجهن هذه المشكلة الي استخدام المبيدات التي تقضي على النمل ولكنها لها تكلقة عالية ويمكن ان يسبب العديد من أضرار في التنفس بسبب رائحتها النفاذة, ولذلك يبحث الكثير عن طريقة يمكن إتباعها في البيت للتخلص من النمل بسهولة ونهائي.

خطوات استخدام القرفة للتخلص من النمل بشكل نهائي دون استخدام اي مواد كيميائية

استخدام المبيدات التي تحتوي على مواد كميائية تسبب العديد من الأضرار وخاصة على الجهاز التنفسي ولذلك يمكن استخدام القرفة للتخلص من النمل بسهولة حيث أن لها رائحة نفاذة تساعد في القضاء على النمل بشكل سريع ولا يعود تجمعه في البيت مرة أخري, وليس لها أي أضرار على الجهاز التنفسي, ويمكن استخدام القرفة بالطريقة التالية:-

نستخدم معلقة كبيرة قرفة بودر ونضع عليها ربع كوب خل.

نضيف عليهم ربع كوب من سائل التنظيف وبعد ذلك نضع عليهم كوب من الماء.

نضع الخليط في زجاجة ونرش منه في أي مكان يوجد به نمل وفي المطبخ وعلى حواف الأبوب وأي مكان يعد مصدر للنمل.

خطوات استخدام قشور البرتقال للتخلص من النمل بسهولة

التخلص من النمل يحتاج الي استخدام مكونات للقضاء عليه ولكن بجانب ذلك يجب الحرص على تنظيف البيت بشكل جيد وخاصة الأرضيات وعدم ترك أي بقايا للأكل على الأرضيات, وتعد قشور البرتقال من المكونات السحرية التي لا يعرف الكثير اهميتها حيث أنه يمكن صنع مبيد حشري طبيعي وأمن من خلالها حيث أنها له رائحه نفاذة تسبب أختناق الحشرات وتحتوي على بعض الأحماض التي تقضي عليها نهائي, ويمكن استخدامها بالطريقة التالية:-