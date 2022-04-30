نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك 1443 أرق العبارات ارسلها الآن للأصدقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك للعام الحالي 1443 والذي لم تعد تفصلنا عنه سوى ساعات قليلة، عيد الفطر هو أحد العيدين اللذان أُمرنا بالاحتفال بهم، وإظهار مدى سعادتنا بقدومهم، ففي عيد الفطر أول ما تفعله بعد آذان الفجر هو تناول الماء أو التمر أو القليل من الطعام احتفالاً بانتهاء الصيام، وهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاحتفال بالعيد، ثم تأتي التهنئة بالعيد بعد أداء صلاة العيد مباشرة، في هذا المقال تعرف على أحدث عبارات رسائل التهنئة بعيد الفطر السعيد لهذا العام 2022، والتي يمكنك إرسالها عبر الرسائل القصيرة أو تطبيقات الرسائل.

رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك 1443

ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي على أن تقرب بين الأصدقاء مهما طالت بينهم المسافات، فحتى إذا كنت مغترباً عن بلادك تستطيع بكبسة زر أن تقوم بإرسال التهانئ إلى الأصدقاء والأحباب، لتقول لهم عيد سعيد أو عيد مبارك، لذلك فإن تطبيقات إرسال الرسائل الخاصة بين الأصدقاء مثل تطبيقات واتساب أو تليجرام أو ماسنجر أو فايبر وغيرها من التطبيقات، أصبحت من الضروريات التي نمتلكها في هواتفنا الذكية.

ارسل تهنئة عيد الفطر الآن وكن أنت سباقاً بالخير، المناسبات السعيدة تعتبر فرص قوية أيضاً في المصالحة بين الأشخاص الذين باعدتهم الحياة أو حل الخلافات القديمة، فكن أنت المبادر بالخير وأرسل التهنئة إلى أصدقائك حتى تعيد العلاقات الودية بينك وبين كل من تحب من الأصدقاء أو العائلة.

أرق العبارات للتهنئة بعيد الفطر

العبارات الرقيقة تؤثر بشكل إيجابي في علاقاتك بمن حولك، فالكلمة الطيبة لها أكبر الأثر في حب الآخرين لك، وأن تتذكر كل من حولك بالخير سيساعدك في تحقيق روابط المحبة وتعميق أواصرها بينك وبين من تحب، ارسل واحدة من العبارات التالية عبر هاتفك الذكي:

اللهم زد هذا الوجه نوراً، واجعله دائما مأجوراً، وبلِّغه العيد مسروراً، تقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده. الله يتقبل أعمالك ومبارك عليك العيد، و يعود عليك بالصحة والسعادة، وعمر مديد. أحلى ما في العيد العيدية والأحلى إنها تكون منك هدية، عيدك مبارك. انتظرت العيد على أحر من الجمر، لأجل أعايدك يا أغلى البشر. لكِ وردة جورية بماء الورد مروية مكتوب عليها: كل عام وأنتِ بخير يا حورية. تهئنة مليانة ورد وفل، أرسلها قبل العيد يهل، عشان أكون قبل الكل.

أجمل رسائل التهنئة بالعيد 2022

إليك الرسائل التالية يمكنك أن تستخدمها لإرسال تهنئتك إلى كل من تحب بمناسبة عيد الفطر المبارك، يمكنك كذلك إرسال تهنئة خاصة بالإسم إلى صديقك أو إلى الزوجة أو الحبيبة، كما يمكنكِ إرسالها إلى الزوج أو الخطيب، لتكون شيئاً خاصاً للتعبير عن الحب والمودة :