انت الان تتابع خبر شنق أخته أثناء تحضير افطار رمضان والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - جريمة مروعة شهدتها إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود في مصر، بعد ان أقدم مختل عقلي بشنق أخته البالغة من العمر 27 عاما أثناء إعداد طعام الإفطار.

وبعد البحث والفحص من قبل ادارة البحث الجنائي، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجني عليها "مريض نفسي"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، واعترف بشنق شقيقته أثناء قيامها بإعداد طعام الإفطار داخل المنزل.

وتم التحفظ على المتهم، وحُفظت الجثة في مشرحة، وجار تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة، حيث تباشر النيابة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

ومؤخرا شهدت محافظة الإسماعيلية المصرية جريمتي قتل، في نهار رمضان، احدها كان ضحيتها شاب ثلاثيني تم استدراجه لتردد شائعات بأسباب أخلاقية تتعلق بعلاقة غير مشروعة، حيث تم العثور عليه في ترعة الاسماعيلية، عليه آثار ضرب ونزيف من مناطق مختلفة بالجسد.

إنتحار صحفي في جريدة الأهرام في مكان عمله وجدل حول الأسباب

أما الجريمة الثانية فوقعت قبل الإفطار، حيث عثر على سائق سيارة مقتولا بطلق ناري وبجواره صديقه مصابا بطلق ناري أيضا، وكشف شهود عيان أن شجارا وقع بين سائق السيارة، وسائق آخر على أولوية المرور، وقام الجاني بإطلاق النار على المجني عليه، فأرداه قتيلا، بينما أصاب رفيقه وفر هاربا.جريمة مروعة شهدتها إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود في مصر، بعد ان أقدم مختل عقلي بشنق أخته البالغة من العمر 27 عاما أثناء إعداد طعام الإفطار.

وبعد البحث والفحص من قبل ادارة البحث الجنائي، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجني عليها "مريض نفسي"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، واعترف بشنق شقيقته أثناء قيامها بإعداد طعام الإفطار داخل المنزل.

وتم التحفظ على المتهم، وحُفظت الجثة في مشرحة، وجار تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة، حيث تباشر النيابة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

ومؤخرا شهدت محافظة الإسماعيلية المصرية جريمتي قتل، في نهار رمضان، احدها كان ضحيتها شاب ثلاثيني تم استدراجه لتردد شائعات بأسباب أخلاقية تتعلق بعلاقة غير مشروعة، حيث تم العثور عليه في ترعة الاسماعيلية، عليه آثار ضرب ونزيف من مناطق مختلفة بالجسد.

أما الجريمة الثانية فوقعت قبل الإفطار، حيث عثر على سائق سيارة مقتولا بطلق ناري وبجواره صديقه مصابا بطلق ناري أيضا، وكشف شهود عيان أن شجارا وقع بين سائق السيارة، وسائق آخر على أولوية المرور، وقام الجاني بإطلاق النار على المجني عليه، فأرداه قتيلا، بينما أصاب رفيقه وفر هاربا.