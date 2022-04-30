انت الان تتابع خبر إنتحار صحفي في جريدة الأهرام في مكان عمله وجدل حول الأسباب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حادث مأساوي شهدته مؤسسة الأهرام في مصر، أمس الخميس، بعد انتحار الصحفي عماد الفقي، بالقاء نفسه من الطابق الرابع.

وأشار مصدر داخل المؤسسة لموقع "مصراوي، بأن الصحفي ذهب للمؤسسة في حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليل يوم الأربعاء، وبقي في المؤسسة حوالي 3 ساعات تقريبًا، احتسى خلاله كوبًا من القهوة وآخر من الشاي.

وتابع المصدر ان الفقي، جاء الساعة 4 الفجر، حسب الروايات وربط حبل بين مكتبين في المؤسسة، وربط رقبته بينهم وقفز من الشباك، ما أدى إلى انفصال رقبته عن جسده، ولم تصدر النيابة تقريرها بشأن الحادث حتى الآن.

وأضاف المصدر ان الصحفي المنتحر ربما كان يعاني من ضائقة مالية، وهو منفصل عن زوجته، ولديه ابن في إحدى الجامعات الخاصة، مؤكدا انه لا يعرف عنه أي اضطراب ذهني أو نفسي، يفسر ما فعله.

وبدوره علق عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، على الواقعة، عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، مؤكدا إنه في آخر 4 سنوات تعرض الصحفي الفقي لاضطهاد واضح وممنهج، وصل لخصم كل الحوافز والأرباح على مدار هذه السنوات، ومنعه من ممارسة عمله الصحفي بشكل غير رسمي وبدون سبب او تعليمات بالإضافة إلى تجاوزه عدة مرات في ترقيته لرئاسة قسمه.

وأضاف ان الراحل اختار الانتحار من مكان عمله ليوجه رسالة "لكل رئيس تحرير ولرئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأعضاء هيئته ولنقيب الصحفيين وأعضاء مجلسه ولكل قيادة صحفية تمارس الاضطهاد وتقهر الرجال".

واختتم محمود كامل تصريحاته بالقول: "الرسالة وصلت على الأقل لزمايلك وربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".

وردا على هذه التصريحات، قال رئيس تحرير جريدة الأهرام، إنه تواصل مع نقيب الصحفيين بشأن تصريحات عضو المجلس محمود كامل، مضيفًا أنه سيتخذ إجراءات قانونية تجاه تصريحاته، كما دعا للصحفي الراحل بالرحمة والمغفرة، مؤكدا أن كل ما نشره عضو مجلس نقابة الصحفيين، وحي خيال يسعى إلى تحقيق أغراض غير مفهومة عبر الاتجار في مأساة الراحل.

وأشار ان سجلات مؤسسة الأهرام والهيئة الوطنية للصحافة، تثبت انه لم يتم خصم أي من الحوافز أو الأرباح للزميل المتوفى منذ عام 2017 حتى الآن، وأكد أن الفقي ليس له أي شكاوى في سجلات الأهرام أو النقابة أو مجالس، متهما محمود كامل بالكذب المتعمد ومخالفة الأعراف والأصول وميثاق الشرف المهني.

وأعلن رئيس تحرير جريدة الأهرام أنه سيتقدم ببلاغ رسمي ضد الزميل لكل من النيابة العامة وشكوى رسمية موثقة للهيئة الوطنية للصحافة، وشكوى نقابية لنقابة الصحفيين".