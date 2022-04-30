شوف أربع أيام من صفقات العيد الكبري تقدمها أسواق لولو الشرقية بخصم جبار

أربع أيام فقط من صفقات العيد تقدمها لكم أسواق لولو الشرقية، كما تقدم لكم أقوى الخصومات الرائعة حصريًا على جميع المنتجات المختارة بعناية، مثل السلع التموينية والغذائية، واللحوم الطازجة كما تقدم عروض خاصة ومميزة على حلويات العيد المتنوعة بأسعار خاصة أبتدا من يوم الخميس الموافق 28 أبريل حتى 4 مايو، ويستمر هذا العرض لمدة أسبوع كامل،

أربع أيام من صفقات العيد الكبري تقدمها أسواق لولو الشرقية بخصم جبار

ويتضمن عروض الأربع أيام أجهزة أليكترونية وخضروات وفواكهة طازجة، كما تقدم للسيدات والفتيات تشكيلة متنوعة رائعة من الملابس النسائية، تفاجئ جميع عملائها عند الشراء بقيمة 200 ريال من قسم الحريمي الذي يحتوي على شنط نسائية، أحذية، مجوهرات، أكسيورات أطفال، ستحصلون على كوبون هدية بقيمة 100 ريال سعودي.

صفقات العيد الكبري من أسواق لولو الشرقية

لحم جمل طازج حاشي بالعظم سعر الكيلو 34.90 ريال.

كيس بصل سعودي متوسط كيلو، بسعر 2.75 ريال بدلاً من 8.50 ريال وفر 5.75 ريال.

كيس أرز بسمتي تاج الهند، وزن الكيس 10 كيلو بسعر 59.95 ريال بدلاً من 81.50 ريال وفر 21.55 ريال.

كرتونة دجاج مجمد من DOUX، وزن الحبة 900 جرام × 10 حبات متاح لكل عمل شراء كرتونة واحدة، بسعر 149.95 ريال بدلاً من 171.95 ريال وفر 22.00 ريال.

عبوة ترويجية علبة بوك جبنة كريم مطبوخة قابلة للدهن وزن العبوة 910 جرام × 2 عبوة، بسعر 33.95 ريال بدلاً من 50.95 ريال وفر 17.00 ريال.

كيس أرز لولو بوزن 5 كيلو، بسعر 39.95 ريال بدلاً من 57.95 ريال وفر 18.00 ريال.

زجاجة زيت زيتون بكر ممتاز 1 لتر، كاستيزو بسعر 12.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال وفر 17.00 ريال.

لولو لحم عجل بون عظم مجمد، بوزن 900 جرام، بسعر 17.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال وفر 9.00 ريال.

ديتول سائل غسيل اليدين الأصلي، 2 عبوة بسعر 11.90 ريال بدلاً من 25.50 ريال وفر 13.60 ريال.

أغراض منزلية من أسواق لولو الشرقية