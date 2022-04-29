نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى صفقات لولو هايبر على الأجهزة والسلع الغذائية بخصومات مذهلة لا تفوتها في المقال التالي

عروض لولو هايبر تقدم أقوى العروض والخصومات على مختلف المنتجات والسلع الغذائية بخصومات مذهلة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. حيث تقدم مجلة لولو هايبر في هذه المناسبة عروض قوية على مختلف الأجهزة الإلكترونية، والأجهزة الكهربائية. كما توفر مجلة لولو مجموعة من السلع الغذائية المهمة كاللحوم والأرز والزيت وكل ما يحتاج إليه البيت وتحتاج إليه ربة البيت بأسعار مميزة. أقوى صفقات لولو هايبر على الأجهزة الإلكترونية بخصومات مذهلة احصل على خصم 600 ريال على ايديا باد 3 ماركة لينوفو، مزود بمعالج كور أي 3، ويعمل بنظام تشغيل ويندوز 10 من الجيل الحادي عشر. كما يحتوي على شاشة عالية الدقة مقاسها 14 بوصة. بالإضافة إلى أنه مزود بذاكرة عشوائية مساحتها 4 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 جيجا بايت اس اس دي. بسعر 1499 ريال بدلاً من 2099 ريال سعودي.

متوفر أبل أيفون 13 برو ماكس من الجيل الخامس، بشاشة مقاسها 6.7 بوصة. كما يعمل بنظام التشغيل أي أو أس 15 المحدث إلى أي أو أس 15.2، ومزود برامات سعتها 6 جيجا بايت رام. أما الذاكرة الداخلية مساحتها 128 جيجا بايت. ومتوفر به كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل، وثلاث كاميرات خلفية بدقة 12+12+12+ ميجا بيكسل. بسعر 4649 ريال بدلاً من 5199 ريال سعودي.

تحتوي متاجر لولو هايبر على شاشة عالية الدقة والوضوح من سوني بمقاس 75 بوصة، تلفزيون ذكي، مزود بجوجل، وتطبيق شاهد vip لمدة 6 شهور. ودرجة وضوح الشاشة عالية الدقة فور كي اتش دي. بسعر 5599 ريال بدلاً من 7299 ريال سعودي، ووفر 1700 ريال، واحصل على هدية مجانية. عمر شويل - جدة أقوى صفقات لولو هايبر على الأجهزة والسلع الغذائية بخصومات مذهلة لا تفوتها - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى صفقات لولو هايبر على الأجهزة والسلع الغذائية بخصومات مذهلة لا تفوتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.