نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات اكسترا الكبرى تتجاوز نصف الثمن عروض عيد الفطر على جميع الأجهزة و الشاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات اكسترا الكبرى تتجاوز نصف الثمن عروض عيد الفطر على جميع الأجهزة و الشاشات، يتوفر فريجو موقد غاز حجم 55*55 سم 4 عيون أمان كامل ستانلس ستيل بسعر 1249 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 17% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 60 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض عيد الفطر المبارك اكسترا الكبرى.

خصومات اكسترا الكبرى نصف الثمن

يتوفر برنسيس ميكرويف سعة 23 لتر باللون الأبيض بسعر 339 ريال بدلاً من 549 ريال خصم 38%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 17 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض عيد الفطر نصف الثمن هاير ميكروويف مع شواية سعة 43 لتر 1000 وات و 1250 وات للشواء باللون الأسود بسعر 549 ريال بدلاً من 949 ريال خصم 42%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 27 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض عيد الفطر المبارك

كينوود ميكروويف سعة 700 واط 20 لتر 5 مستويات للطاقة باللون الأبيض بسعر 419 ريال بدلاً من 449 ريال خصم 7%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 21 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض عيد الفطر المبارك لاجيرمانيا فوتورا موقد غاز حجم 80*50 سم 5 شعلات غاز بسعر 2799 ريال بدلاً من 3599 ريال خصم 22% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 134 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر موقد كهربائي جليم غاز 4 مواقد كهرباء بسعر 2509 ريال بدلاً من 2799 ريال خصم 10%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 120 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن عروض عيد الفطر المبارك اكسترا الكبرى كلاس برو مروحة بسعر 129 ريال بدلاً من 169 ريال خصم 24%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 7 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض عيد الفطر اكسترا الكبرى

يتوفر بلاك أند ديكر مروحة عمودية سعة 50 وات باللون الأسود بسعر 209 ريال بدلاً من 259 ريال خصم 19%، ضمن عروض عيد الفطر المبارك ويمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 10 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى تي سي إل تليفزيون 55 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 1999 ريال بدلاً من 2759 ريال خصم 28%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 96 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر سامسونج تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 3499 ريال بدلاً من 4799 ريال خصم 27%، ويمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 168 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ال جي تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 5299 ريال بدلاً من 12999 ريال خصم 59%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 254 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر كلاس برو تليفزيون 32 بوصة فائق الوضوح بسعر 599 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 40% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 29 ريال لمدة 36 شهراً عروض عيد الفطر اكسترا الكبرى.