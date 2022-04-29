شوف كيراتين طبيعي مذهل للحصول على شعر مفرود ناعم ولامع من أول إستخدام

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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير كيراتين طبيعي مذهل فعال مئة بالمئة للحصول على شعر مفرود ناعم ولامع من أول إستخدام، إليكي سيدتي كيفية صنع كيراتين طبيعي للشعر سوف يحول شعرك المجعد إلى شعر كالحرير، سنحتاج إلى البطاطس فهي تعمل على ترطيب الشعر وجعله أكثر صحة كما تقوي بصيلات الشعر وتجعل الشعر كثيفا، والبطاطس كذلك تقلل من تساقط الشعر وترطيب الشعر الجاف وأيضاً نحتاج إلى زيت جوز الهند، فهو يغذي ويرطب فروة الرأس والشعر بالإضافة إلى زيت اللوز الحلو فهو يعطي حيوية ولمعان للشعر التالف.

كيراتين طبيعي مذهل لفرد الشعر

مكونات الكيراتين الطبيعي :

حبة بطاطس.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا + 4 ملاعق كبيرة من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

فرد الشعر و علاج تساقط الشعر

خذ حبة البطاطس وأزل القشرة الخارجية ثم قم ببشرها باستخدام مبشرة للحصول على مبشور البطاطس، وبعد ذلك ضع هذا المبشور في إناء معدني وأضف إليه الماء ثم ضع الإناء على النار لمدة 15 دقيقة، مع التقليب المستمر وبعد مرور الوقت دع الخليط حتى يبرد ثم اسكبه في الخلاط وقم بطحنه جيداً، وبعد ذلك صفي المزيج باستخدام قطعة قماش خفيفة وضع المزيج الناتج في وعاء.

ومن جانب آخر ضع النشا والماء في وعاء صغير وامزج جيداً ثم أضف خليط النشا إلى خليط البطاطس، ثم امزج جيداً وبعد ذلك اسكب هذا المزيج في إناء معدني وارفعه على النار لمدة 10 دقائق واستمري في التقليب حتى تحصلي على خليط كريمي، وبعد ذلك افرغ الخليط في وعاء وأضف إليه زيت جوز الهند وزيت اللوز ثم امزج جيداً، والآن حصلنا على مرطب طبيعي للشعر.

طريقة تحضير الكيراتين وتطبيقه

ضعي الخليط على شعر نظيف ضعيه على الشعر بالكامل من جذوره وحتى أطرافه، ثم غطي شعرك بقبعة الاستحمام أو بغلاف بلاستيكي واتركيه لمدة ساعتين، ثم اغسلي شعرك بالشامبو وكرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج، ستحصلين على شعر ناعم وحريري ويمكنك تخزين هذا الخليط في الثلاجة لمدة أسبوع.