انت الان تتابع خبر 3 مزايا خفية في هواتف آيفون لا يعرفها معظم المستخدمين رغم أهميتها.. اكتشفها الآن والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أي شخص لديه جهاز آيفون بحاجة إلى التحقق من تطبيق الصور على الفور، فهو يحتوي على بعض الحيل الذكية بجدية، وهناك بعض المميزات الرائعة في تطبيق صور آيفون، نرصدها فيما يلي.

ـ ابحث عن أي صورة

تستطيع العثور على أي صورة في لفة الكاميرا في ثوانٍ، إذا كنت تعرف كيف. يعود الفضل في ذلك إلى وظيفة البحث في آيفون، والتي تستخدم تحليل صور الكمبيوتر الفعال لمعرفة ما يحدث في صورك. لذا يمكنك البحث عن مصطلحات محددة مثل "بحيرة" أو "كلب" أو "جبن".

وكما لو كنت تبحث في صور جوجل، فستتمكن من العثور على الصور ذات الصلة في ملفك الخاص. إذا كان لديك iPhone لفترة من الوقت، فمن المحتمل أن يكون لديك آلاف، أو حتى عشرات الآلاف من الصور.

من هنا فإن البحث في هذه الأشياء يدويًا يمكن أن يكون كابوسًا مطلقًا. بدلاً من ذلك، حاول فقط البحث عن مصطلح رئيسي في التطبيق لتضييقه.

هذا وقامت أبل ببناء تعلم آلي مخصص في تطبيق الصور للتعرف على المشاهد والأشياء. يمكنك أيضًا البحث عن أحداث معينة، مثل الحفلة الموسيقية التي ذهبت إليها.

ـ ميزة البحث عن الصور في آيفون - الصورة من صحيفة ذا صن

أوضحت أبل قائلة: "يمكن لتطبيق Photos for iOS استخدام وقت وموقع صورك جنبًا إلى جنب مع قوائم الأحداث عبر الإنترنت للعثور على الصور المتطابقة.. من الممكن أيضًا البحث حسب الموقع". لذا يمكنك إدخال اسم مكان مثل لندن لتتبع صور رحلتك إلى عاصمة المملكة المتحدة.

تستطيع أيضًا استخدام ميزة البحث للتعرف على الميزات في الصورة. على سبيل المثال، إذا كنت قد التقطت صورة لكلب، فيمكن أن تكشف ميزة Look Up أحيانًا عن سلالة الكلاب. إذا كان البحث متاحًا، فما عليك سوى النقر على رمز "i" أسفل الشاشة لعرض مزيد من المعلومات.

ـ إخفاء صورك المخفية

ويحتوي جهاز آيفون الخاص بك على حيلتين لإخفاء صورك، واستخدام كليهما مهم. ربما تحاول إخفاء لقطات شاشة لهدية عيد ميلاد أو صور تقدم فقدان الوزن أو شيء أكثر حميمية. مهما كان الأمر، تذكر أنه لا يمكنك إخفاء الصور فحسب، بل يمكنك إخفاء مجلد آيفون المخفي نفسه أيضًا. لذلك تحصل على حماية مضاعفة من الأصدقاء الفضوليين.

تقول شركة أبل: "عند إخفاء الصور ومقاطع الفيديو، فإنها تنتقل إلى الألبوم المخفي، بحيث لا تظهر في مكتبتك أو في ألبومات أخرى أو في أداة الصور على شاشتك الرئيسية.. باستخدام iOS 14، يمكنك إيقاف تشغيل الألبوم المخفي، بحيث تكون الصور مخفية تمامًا.. يمكنك إظهار الصور ومقاطع الفيديو وإعادة تشغيل الألبوم المخفي متى شئت".

لأجل إخفاء الصور، اختر صورة ثم انقر فوق الزر "مشاركة"، الذي يبدو مثل سهم يرتفع من صندوق. ثم اختر خيار إخفاء الصورة أو الفيديو. يمكنك أيضًا تحديد صور متعددة وإخفائها جميعًا مرة واحدة.

ولإلغاء إخفاء الصورة، ما عليك سوى اتباع نفس الخطوات مع تحديد إظهار. يتم تشغيل الألبوم المخفي افتراضيًا، وهو موجود ضمن علامة التبويب "الألبومات" في "الصور"، بالقرب من الجزء السفلي مباشرةً.

ويمكنك إيقاف تشغيله بالذهاب إلى الإعدادات، والنقر على الصور، والتمرير لأسفل وتعطيل الألبوم المخفي. ستظل صورك المخفية مخفية، لكنها لن تكون مرئية في تطبيق الصور.

في حال كنت مصابًا بجنون العظمة بشكل خاص، فيمكنك نقل تطبيق الصور من شاشتك الرئيسية. لكن تطبيق الصور سيظل دائمًا مثبتًا على جهازك، ويمكن البحث عنه بسهولة.

ـ ترجمة اللغات الأجنبية

بإمكان جهاز آيفون الخاص بك ترجمة أي علامة بلغة أجنبية على الفور، إنه منقذ إذا كنت تحاول الإبحار في بلد لا تتحدث لغته، وكذلك ربما تريد مسح قائمة مطعم فرنسي، أو إشعار في متحف ألماني، أو مكونات كوكتيل في إسبانيا.

التقط صورة ثم ابحث عنها في تطبيق الصور. الآن اضغط بإصبعك لأسفل واسحب إصبعك فوق النص. استخدم هذا لتمييز النص تمامًا كما تفعل في المستند. الآن انقر فوق "ترجمة" في القائمة المنبثقة التي تظهر أعلى النص. سيقوم تلقائيًا بترجمة النص إلى اللغة الإنجليزية (أو لغة أخرى من اختيارك).

كما يمكنك نسخ الترجمة أو تغيير اللغة باستخدام الإعدادات، ويمكنك حتى جعل آيفون يتحدث لك بالترجمة الإنجليزية بصوت عالٍ.