طريقة صلاة ليلة القدر وأهم أدعية ليلة القدر 2022 المستجابة

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عمر شويل - جدة طريقة صلاة ليلة القدر يرغب عدد كبير من المسلمين في معرفة كيفية صلاة ليلة القدر ومتى تبدأ الصلاة، فمن المعروف أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من شهر رمضان وهي أحدى الليالي الوترية، وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم وسيرة النبي محمد لذلك لها أهمية كبيرة عند المسلمين لما لها من فضائل عظيمة، وخلال السطور التالية سوف نتعرف على طريقة صلاة ليلة القدر 2022 وأهم الأدعية المستجابة في تلك الليلة.

طريقة صلاة ليلة القدر 2022

أكد أهل العلم أنه لا يوجد اختلاف بين صلاة ليلة القدر وصلاة التهجد وهي نفسها صلاة قيام الليل، ولكنها تختلف عن صلاة قيام الله في أنها تكون بعد نوم المصلي نومة يسيرة، وصلاة الليل تكون مثنى مثنى كما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى”، وكان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يصلى إحدى عشر ركعة وقد أوضح أهل العلم أن هذا ليس تحديدًا ولكنه مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم فمن اقتصر عليه فهو أفضل، ومن زاد عليه فلا جناح عليه.

وفيما يتعلق بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة التهجد فقد كان النبي إذا تهجد من الليل قال “اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك حق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت” رواه البخاري.

موعد صلاة ليلة القدر

أكد علماء الأزهر أن موعد صلاة التهجد يكون بعد الانتهاء من صلاة العشاء والتراويح وتستمر حتى نهاية الليل، فيكون نهاية الليل بأكمله من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر وقت للتهجد، كما أوضحوا أيضًا أن أفضل توقيت لصلاة التهجد هو آخر الليل أي في الثلث الأخير من الليل أو مع اقتراب صلاة الفجر.

علامات ليلة القدر

تظهر في ليلة القدر بعض العلامات ومنها:

ظهور الشمس في صباحها شبيهة بالقمر عندما يكون بدرًا بحيث لا يكون للشمس شعاع وتكون مستوية، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم “أنها تطلع يومئذ، لا شعاع لها”.

يشعر المؤمن بانشراح في صدره وقلبه في هذه الليلة ويجد نفسه نشيطًا للعبادة وتقديم الخير.

تتصف ليلة القدر بالاعتدال، فقد وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم “إني كنت أريت ليلة القدر، ثم نسيتها وهي في العشر الأواخر من ليلتها، وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة”، كلمة بلجة هنا تعني أنها تتميز بالإشراق لا حر فيها ولا برد.

حكمة إخفاء ليلة القدر

اقتضت إرادة الله سبحانه وتعالى إخفاء توقيت ليلة القدر على العباد مثل غيرها من الأمور مثل ساعة الاستجابة يوم الجمعة، يوم القيامة، انتهاء حياة الإنسان وذلك لحكم كثيرة، وهناك عدة حكم من إخفاء ليلة القدر وهي:

ليعظم المسلم جميع أيام رمضان وعدم اقتصاره على ليلة القدر فقط.

كي يحصل المسلم على ثواب الاجتهاد في إدراك وطلب تلك الليلة.

ليشغل العبد وقته بالعبادة طوال أيام شهر رمضان وخاصة العشر الأواخر ولا ينشغل بالبحث عن موعد ليلة القدر وتوقيتها.

أدعية ليلة القدر