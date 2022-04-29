شوف أقوى عروض بنده هايبر بنده لعيد الفطر المبارك متعة التسوق

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عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية تقدم أقوى عروض عيد الفطر المبارك على السلع الغذائية ومنتجات العيد من الحلويات والشكولاتة والبسكويت والبيتيفور، وغيرها من الأصناف الأساسية التي تمثل مظاهر الاحتفال بعيد الفطر، كما تقدم عروض على أدوات التنظيف ومنتجات العناية المنزلية وتشارك عملائها الكرام بتجاربهم الشخصية في عملية تنظيف المنزل بطريقة سهلة وسريعة، ولكي تستمتع بإفطار ممتع مع عائلتك تقدم لكم عروض على السلع الغذائية، ولكي تقدمي أفضل الأصناف والأطباق لأفراد عائلتك في العيد تقدم لكي عروض قيمة على الأجهزة الكهربائية. أقوى عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية للأجهزة الكهربائية: طاهية أرز من كليك أون سعة واحد لتر بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال.

محضرة طعام من مولينكس بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 449 ريال.

خلاط يدوي من كينود بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 179 ريال.

عرض بوتاجاز للتسخين سينكور بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 169 ريال.

قلاية بدون زيت من كينود بسعر 279 ريال سعودي بدلاً من 579 ريال. عجانة مع وعاء من سينكور بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 449 ريال.

خلاط مع مطحنتين أرايتي متوفر باللون الابيض والرمادي بسعر 95 ريال سعودي بدلاً من 165 ريال.

عصارة كولين بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 79 ريال.

صانعة سندوتشات من تيفال بسعر 239 ريال سعودي بدلاً من 339 ريال.

فرن كهربائي أي تي سي سعة 45 لتر بسعر 265 ريال سعودي بدلاً من 365 ريال. قلاية بدون زيت من سينكور بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

قطاعة خضار من جيباس بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال.

خلاط رحلات من سينكور بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال.

خلاط عامودي من سينكور بسعر 479 ريال سعودي بدلاً من 779 ريال.

عرض صانعة ساندوتش من كليك أون بسعر 115 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال. عروض المنتجات والسلع الغذائية المتنوعة: عرض ٢ حبه من خبز أبيض للسندوتش من لوزين بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 31.12 ريال.

جبنة كريم مطبوخة شيدر قابلة للدهن بوك بسعر 21.95 ريال سعودي بدلاً من 33.95 ريال.

حلاوة طحينية سادة حلواني اخوان بسعر 25.95 ريال سعودي بدلاً من 31.95 ريال. جبنة رومي تشيزا لاند بسعر 44.95 ريال سعودي بدلاً من 56.95 ريال.

لبنة تركية داري بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 25.95 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده هايبر بنده لعيد الفطر المبارك متعة التسوق - ثقفني

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