شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات العيد من اكسترا 60 اغتنم الفرصة وتسوق الآن

عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا تكون من الشركات التي تختص في بيع جميع الإلكترونيات والكهربائيات التي توفرها شركة اكسترا بسعر قليل يتناسب مع كل فرد في المملكة العربية السعودية، حتى يحصل ويستحوذ كل شخص على جميع مطالبه واحتياجاته سواء كان هذا من الأجهزة الكهربائية وكذلك المنزلية والأدوات المنزلية أيضًا، حيث تعد شركة اكسترا من ضمن الشركات المساهمة التي استطاعت الدخول للسوق المركزي والمالي في المملكة العربية السعودية.

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عروض اكسترا الأسبوعية

تكون شركة اكسترا من الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في القيام بعرض وتقديم أقوى العروض الكبيرة معها الخصومات المذهلة والرائعة التي تقوم شركة اكسترا بتوفيرها، وأيضًا فإن هذه الشركة تتميز في قيامها بعرض ومنح هذه العروض والخصومات بالسعر الذي يتوافق ويتلائم مع كل مواطن مقيم في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن التي تختص لبيع كل الإلكترونيات والكهربائيات عن طريق التجزئة.

عروض اكسترا السعودية

تنزيلات اكسترا اليومية سعر هاتف آبل آيفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجا بايت 5 جي رام باللون الرمادي الغامق يكون 5399 بدلًا من 5699 ريال سعودي. خصومات اكسترا الأسبوعية هاتف من النوع سامسونج جالاكسي إيه 03 كور حجم 32 جيجا بايت 4 جي رام باللون الأسود يكون بسعر 349 بدلًا من 369 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية هاتف من النوع آبل آيفون 11 حجم 128 جيجا بايت 4 جي رام باللون البنفسجي الإصدار الحديث يكون بسعر 2599 بدلًا من 3559 ريال سعودي.

خصومات اكسترا الشهرية

تخفيضات اكسترا الأسبوعية ماكينة تشذيب 13 * 1 من النوع فيليبس للوجه والرأس والجسم يكون سعرها 239 بدلًا من 379 ريال سعودي. عروض اكسترا الشهرية ماكينة الحلاقة الاحترافية من النوع موزر الخاصة بالرجال تكون بسعر 109 بدلًا من 149 ريال سعودي. خصومات اكسترا اليوم مصفف الشعر من النوع يونايتد مع 3 سرعات وفرشاة إضافية للشعر تكون بسعر 149 بدلًا من 209 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الشهرية المسرح المنزلي من النوع إل جي 1000 واط يكون بسعر 999 بدلًا من 1599 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا اليوم