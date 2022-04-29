شوف عروض عيد الفطر هايبر بنده خصومات 60% على الأجهزة الكهربائية والشاشات و الهواتف

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عمر شويل - جدة عروض عيد الفطر هايبر بنده خصومات 60% على الأجهزة الكهربائية والشاشات و الهواتف، يتوفر ميكرويف وايت وستنجهاوس سعة 20 لتر بسعر 199 ريال بدلا من 349 ريال خصم 43%، يتوفر فرن كهربائي اي تي سي سعة 60 لتر بسعر 379 ريال بدلا من 469 ريال خصم 20%، تتوفر صانعة الوافل لون احمر اريتي بسعر 119 ريال بدلا من 139 ريال خصم 15% ضمن عروض عيد الفطر المبارك هايبر بنده.

خصومات هايبر بنده 60%

تتوفر سماعات ابل اير بودس الجيل الثالث بسعر 749 ريال بدلا من 849 ريال خصم 12%، تتوفر ضمن خصومات عيد الفطر المبارك نصف الثمن سماعة بلوتوث لون أسود برو بسعر 99 ريال بدلا من 249 ريال خصم 60%، يتوفر ضمن عروض الإلكترونيات هايبر بنده شاحن متنقل بورو 10 آلاف مللي أمبير بسعر 69 ريال بدلا من 149 ريال خصم 54%.

عروض عيد الفطر هايبر بنده

يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف سامسونج A12 سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام، كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و خلفية رباعية 48 ميجا بكسيل بسعر 575 ريال فقط، يتوفر هاتف سامسونج A52S شبكة 5G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام، ضمن عروض عيد الفطر المبارك 2022 مع كاميرا أمامية 32 ميجا بكسيل و خلفية رباعية 64 ميجا بكسيل بسعر 1419 ريال بدلا من 1659 ريال خصم 15%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر ضمن عروض عيد الفطر المبارك هاتف سامسونج A3 سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام، كاميرا أمامية 8 و خلفية 49 + 2 ميجا بكسيل بسعر 349 ريال فقط، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون امبكس جلوريا 50 بوصة سمارت فائق السرعة 4K بسعر 1199 ريال بدلا من 1899 ريال خصم 37%، يتوفر عرض حصري للأعضاء على تلفزيون تي سي ال 55 بوصة اندرويد، ضمن عروض عيد الفطر المبارك بسعر 1799 ريال بدلا من 3099 ريال خصم 42%.

خصومات نصف الثمن هايبر بنده

يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده يتوفر تلفزيون دورا 32 بوصة LED بسعر 449 ريال بدلا من 999 ريال خصم 55%، يتوفر موزع مياة بارد و حار دورا بسعر 349 ريال بدلا من 649 ريال خصم 47%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده غسالة كي اون تعبئة علوية سعة 10 كيلو بسعر 1799 ريال بدلا من 1949 ريال خصم 8%، يتوفر ميكرويف رمادي وايت وستوجهاوس سعة 30 لتر بسعر 399 ريال بدلا من 599 ريال خصم 34% ضمن عروض عيد الفطر المبارك المذهلة هايبر بنده.