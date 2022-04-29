نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض عيد الفطر هايبر بنده خصومات 60% على الأجهزة الكهربائية والشاشات و الهواتف في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض عيد الفطر هايبر بنده خصومات 60% على الأجهزة الكهربائية والشاشات و الهواتف، يتوفر ميكرويف وايت وستنجهاوس سعة 20 لتر بسعر 199 ريال بدلا من 349 ريال خصم 43%، يتوفر فرن كهربائي اي تي سي سعة 60 لتر بسعر 379 ريال بدلا من 469 ريال خصم 20%، تتوفر صانعة الوافل لون احمر اريتي بسعر 119 ريال بدلا من 139 ريال خصم 15% ضمن عروض عيد الفطر المبارك هايبر بنده.
خصومات هايبر بنده 60%
تتوفر سماعات ابل اير بودس الجيل الثالث بسعر 749 ريال بدلا من 849 ريال خصم 12%، تتوفر ضمن خصومات عيد الفطر المبارك نصف الثمن سماعة بلوتوث لون أسود برو بسعر 99 ريال بدلا من 249 ريال خصم 60%، يتوفر ضمن عروض الإلكترونيات هايبر بنده شاحن متنقل بورو 10 آلاف مللي أمبير بسعر 69 ريال بدلا من 149 ريال خصم 54%.
عروض عيد الفطر هايبر بنده
يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف سامسونج A12 سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام، كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و خلفية رباعية 48 ميجا بكسيل بسعر 575 ريال فقط، يتوفر هاتف سامسونج A52S شبكة 5G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام، ضمن عروض عيد الفطر المبارك 2022 مع كاميرا أمامية 32 ميجا بكسيل و خلفية رباعية 64 ميجا بكسيل بسعر 1419 ريال بدلا من 1659 ريال خصم 15%.
عروض الهواتف هايبر بنده
يتوفر ضمن عروض عيد الفطر المبارك هاتف سامسونج A3 سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام، كاميرا أمامية 8 و خلفية 49 + 2 ميجا بكسيل بسعر 349 ريال فقط، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون امبكس جلوريا 50 بوصة سمارت فائق السرعة 4K بسعر 1199 ريال بدلا من 1899 ريال خصم 37%، يتوفر عرض حصري للأعضاء على تلفزيون تي سي ال 55 بوصة اندرويد، ضمن عروض عيد الفطر المبارك بسعر 1799 ريال بدلا من 3099 ريال خصم 42%.
خصومات نصف الثمن هايبر بنده
يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده يتوفر تلفزيون دورا 32 بوصة LED بسعر 449 ريال بدلا من 999 ريال خصم 55%، يتوفر موزع مياة بارد و حار دورا بسعر 349 ريال بدلا من 649 ريال خصم 47%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده غسالة كي اون تعبئة علوية سعة 10 كيلو بسعر 1799 ريال بدلا من 1949 ريال خصم 8%، يتوفر ميكرويف رمادي وايت وستوجهاوس سعة 30 لتر بسعر 399 ريال بدلا من 599 ريال خصم 34% ضمن عروض عيد الفطر المبارك المذهلة هايبر بنده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض عيد الفطر هايبر بنده خصومات 60% على الأجهزة الكهربائية والشاشات و الهواتف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.