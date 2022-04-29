نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق عبد الله العثيم على الإلكترونيات والمأكولات في المقال التالي
أسواق عبد الله العثيم تعد من أكبر الأسواق والتي تتواجد في العديد من الأماكن المختلفة والتي تتميز بجودة منتجاتها وتنوعها، وقد حصلت أسواق عبد الله العثيم على ثقة عملائه وذلك بسبب ما يقدمه من كفاءة وجودة عالية لجميع منتجاته، كما تقدم الأسواق الكثير من العروض والخصومات بشكل يومي وأسبوعي وفي جميع المناسبات حيث يمكنك الحصول على جميع احتياجاتك وجميع احتياجاتك المنزلية بأسعار تنافسية، وفي هذا الأسبوع يقدم العثيم مول أقوى الخصومات وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك حيث يمكنك الحصول على اللحوم الطازجة، وأواني الطهي، والفاكهة الطازجة، وكحك العيد الذي يتميز بطعمه الرائع، والبيتي فور، والغريبة، والبسكويت، كل تلك العروض وأكثر الموجودة في بروشور العروض والتي يمكنك الحصول عليها عند زيارة أسواق عبد الله العثيم.
عروض العثيم مول
- قم بالحصول على لحم عجل بلدي بدون عظم فقط بسعر 55.95 ريال سعودي للكيلو.
- كما يمكنك شراء جبن تشيزا لاند بحلة البركة سعر 20.95 ريال سعودي للكيلو.
- اشتري لحم عجل بلدي بالعظم فقط بسعر 44.95 ريال سعودي للكيلو.
- احصل أيضا على مرتديلا النعمة روستو مدخن وهو من أجود الأنواع، فقط بسعر 52.95 ريال سعودي للكيلو.
- قم بشراء لبنة السنبلة تركية بمذاقها الرائع، بسعر 20.95 ريال سعودي للكيلو، وبسعر57.50 ريال سعودي للعلبة.
أسواق العثيم
- عرض قوي من مجموعة أسواق عبد الله العثيم على الهواتف الذكية، احصل على جوال أيفون ١٣ برو ماكس الشهير سعة ٢٥٦ جيجا مقابل ٤٩٩٩ ريال فقط.
- بسعر ٩٤٩ ريال سعودي اشتري جوال سامسونج أي ٣٢.
- هاتف سامسونج أي ٥٢ بمقابل ٩٩٩ ريال سعودي.
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- جوال فيفو واي ٣٣اس احصل عليه مقابل ٨٩٩ ريال سعودي.
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- أرز هالي سيلا بسمتي وزن عشرة كيلو جرامات بسعر ٥١.٩٥ ريال بدلا من ٧١.٢٥ ريال.
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- شاي غمدان كيس مائة حبة بسعر ٨.٩٥ ريال بدلا من ١١.٥ ريال.
- عرض على شاي أحمد أحمر أكياس ١٠٠ حبة مقابل ١٣.٩٥ ريال بدلا من ١٩.٧٥ ريال.
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