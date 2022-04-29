أرخص هواتف أندرويد.. وان بلس تطلق هاتف Nord CE 2 Lite بمواصفات مميزة وسعر منافس

ووفق ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف وان بلس Nord CE 2 Lite 5G، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويمقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

هذا ويمتاز هاتف وان بلس Nord CE 2 Lite 5G، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.58 بوصة، وبجودة عرض FullHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، كما تدعم تقنية HDR10+، لتوفير دقة وواقعية ممتازة للصور والفيديوهات.

كما يتمتع هاتف وان بلس Nord CE 2 Lite 5G، بمجموعه 4 كاميرات، الإعداد الخلفي المعاد تصميمه يشبه جزيرة كاميرا الموجودة بهاتف ريلمي Realme 9 Pro+، والتي كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدستين للتصوير الماكرو والعمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل للتصوير السيلفي كما تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

هاتف وان بلس Nord CE 2 Lite 5G، يحزم بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات وفقا لمعيار SUPERVOOC.

ويتوفر هاتف وان بلس Nord CE 2 Lite 5G، مقابل سعر حوالي 261 دولار (أي ما يعادل 4800 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 6 + 128 جيجابايت.