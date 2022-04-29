نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2022 وأفضل العبارات لمباركة الأهل والاحباب للواتس والفيس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2022 ، أيامًا قليلة جدًا تفصلنا عن أول أيام شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أصدر بيانًا أوضح خلاله موعد أول أيام عيد الفطر الأول أول أيام شهر شوال فلكيًا يوم الاثنين الموافق 2/5/2022، على أن يكون الأحد 1 مايو 2022 هو المتمم لشهر رمضان الكريم، أي أن عدد أيام رمضان لهذا العام ثلاثين يوم، وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هلال شهر شوال لن يولد عند غروب شمس يوم الرؤية والتي ستكون مساء يوم السبت في القاهرة أو باقي الدول العربية والإسلامية، ومع اقتراب عيد الفطر تزداد عمليات البحث لرؤية الرسائل المخصصة لتهنئة عيد الفطر.

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2022

أوضحت الحسابات الفلكية أن هلال شهر شوال 1443 سوف يولد بناء على الحسابات الدقيقة في تمام الساعة العاشرة و 28 دقيقة يوم السبت الموافق 29 رمضان بعد حدوث الاقتران، ولذلك يتسارع الجميع في تلك الأثناء للبحث عن أجمل الرسائل والعبارات لاستخدامها في التهنئة بعيد الفطر، والتي من الممكن إرسالها عبر المواقع المتعددة منها الفيس بوك وتويتر والواتس آب، من أجل اسعاد الأهل ومشاركتهم فرحة العيد الكريم، والذي تظهر فرحته في الاجتماعات والمقابلات بين الجميع.

ومن أجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك :

العيد علينا هَلّْ وبأحلى فرحة طلّ ويا رب تسعد الكل. للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئة بلا حدود. العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم. لكم ترق أحلى الكلمات، وتتهادى أصدق الدعوات، ولكم يهتف الفؤاد بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد. كل عام وقلوبكم بيضاء، وكل عام وأنتم بنقاء، وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير. بأرق العبارات وأندى الكلمات وعلى أثير المحبة وخالص التحيات أهنئكم بقدوم عيد الفطر السعيد. أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا. أدام الله عليكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك. هَلْت الاعياد، وبينهم افضل عيد، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم. تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيك بنصر أمتكم. أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.

سنن عيد الفطر المبارك

هناك العديد من السنن التي يرتبط بها عيد الفطر المبارك والتي لابد من إتباعها بين كافة المسلمين في كل مكان ومن بينها :