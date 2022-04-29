شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات العيد تصل إلي 50% طوال فترة العيد تسوق الآن

عروض بنده الأسبوعية، تكون شركة بنده من إحدى الشركات الحريصة التي تقوم بتقديم أكبر وأروع العروض معها الخصومات القوية والمذهلة للغاية، فمن الممكن التقديم والعرض لهذه العروض والخصومات إما أن تكون بشكل يومي أو تتواجد بصورة أسبوعية، كما أن هذه الشركة استطاعت أن تنال وتستحوذ على أربعة مراكز متخصصين في التوزيعات الأساسية التي تتواجد في السعودية، وأيضًا فإن الشركة تمتلك ستمائة شاحنة لكي يتم توصيل سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي.

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عروض بنده الأسبوعية

هايبر بنده يتواجد به كل المنتجات والسلع سواء كانت الغذائية أو الغير غذائية، فيعمل الهايبر على بيعها إلى كل أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك الهايبر استطاع أن يعطي ويمنح العديد من الأصناف التي تتواجد بالجودة المرتفعة والرائعة بسعر يتناسب ويتلائم مع كل شخص مقيم ومتواجد في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن شركة بنده قد نالت واستحوذت على العديد من الجوائز خلال التاريخ الخاص بها ومنها، الجائزة التي تخص المسؤولية الاجتماعية في السعودية عام 2013 وغيرها.

عروض بنده السعودية

تنزيلات بنده اليومية سعر المكرونة من النوع رنا عدد 7 قطع مقدار 400 جرام يكون 10.95 بدلًا من 24.50 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية العبوة الترويجية من زيت الزيتون البكر الممتاز نوعه الوزير مقدار 2 * 500 مل يكون سعرها 23.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية سعر الكرتون من الدجاج نوعه ساديا مقدار 10 * 1 كيلو جرام يكون 124.95 بدلًا من 164.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الشهرية

تخفيضات بنده الأسبوعية 7 كيلو جرام من مسحوق الغسيل المركز نوعه اريال يكون بسعر 64.95 بدلًا من 124.90 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية 3.78 لتر من السائل المبيض نوعه كلوركس يكون بسعر 14.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم 3 * 216 جرام من الجبن مربعات نوعها كيري تكون بسعر 22.95 بدلًا من 30.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية 10 * 1.3 كيلو جرام من الدجاج نوعه دو يكون بسعر 144.95 بدلًا من 198.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم